Sanremo 2026: codici del televoto e numeri per votare nella serata duetti e cover

Come fare a votare da casa durante la serata cover e duetti di Sanremo 2026? Ecco tutti i codici dei cantanti in gara e i numeri da usare da telefono fisso e mobile

È uno degli appuntamenti più attesi dal pubblico del Festival: la serata duetti e cover. Come ogni anno, anche a Sanremo 2026 sarà il televoto ad avere un peso maggiore sulla classifica finale. Ma come si potrà sostenere il proprio artista preferito da casa? Di seguito i codici ufficiali associati ai cantanti in gara e tutti i numeri da chiamare o a cui inviare l'SMS per esprimere la preferenza.

Come votare nella serata duetti e cover di Sanremo 2026

La scenografia di Sanremo 2026

Si può esprimere la propria preferenza al televoto sia tramite telefono fisso che mobile.

Da rete fissa, solo dall'Italia, è necessario comporre il numero 894.001, digitando poi il codice a due cifre di identificazione della canzone scelta dopo il messaggio preregistrato.

Il costo di ciascuna chiamata, in caso di voto valido, è di Euro 0,51 IVA inclusa. Nessun costo sarà addebitato alle chiamate effettuate dall'utente oltre il numero massimo consentito per ciascuna sessione di voto.

Da mobile è invece possibile televotare mandando un SMS al numero 475.475.1 con il codice a due cifre di identificazione della canzone/ artista scelto.

Il costo di ciascun SMS ricevuto a conferma di voto valido sarà di di Euro 0,50 IVA inclusa. Nessun costo sarà addebitato agli SMS effettuati dall'utente oltre il numero massimo consentito per ciascuna sessione di voto.

Per ciascuna sessione si potranno esprimere massimo 3 voti.

Codici del televoto per votare i duetti e le cover

I codici a due cifre per votare la canzone preferita sono stati assegnati in base all'ordine d'uscita degli artisti in gara. Ecco l'elenco completo:

codice 01 - Elettra Lamborghini con Las Ketchup

codice 02 - Eddie Brock con Fabrizio Moro

codice 03 - Mara Sattei con Mecna

codice 04 - Patty Pravo con Timofej Andrijanshenko

codice 05 - Levante con Gaia

codice 06 - Malika Ayane con Claudio Santamaria

codice 07 - Bambole di Pezza con Cristina D'avena

codice 08 - Dargen D'Amico con Pupo e Fabrizio Bosso

codice 09 - Tommaso Paradiso con Stadio

codice 10 - Michele Bravi con Fiorella Mannoia

codice 11 - Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band e Gianni Morandi

codice 12 - Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas

codice 13 - Fulminacci con Francesca Fagnani

codice 14 - LDA & AKA 7EVEN con Tullio De Piscopo

codice 15 - Raf con The Kolors

codice 16 - J-Ax con Ligera County Fam

codice 17 - Ditonellapiaga con TonyPitony

codice 18 - Enrico Nigiotti con ALFA

codice 19 - Serena Brancale con Gregory Porter e Delia

codice 20 - Sayf con Alex Britti e Mario Biondi

codice 21 - Francesco Renga con Giusy Ferreri

codice 22 - Arisa con Coro del Teatro Regio di PARMA

codice 23 - Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci

codice 24 - Sal Da Vinci con Michele Zarrillo

codice 25 - Fedez & Masini

codice 26 - Ermal Meta con Dardust

codice 27 - Nayt con Joan Thiele

codice 28 - Luchè con Gianluca Grignani

codice 29 - Chiello con maestro Saverio Cigarini

codice 30 - Leo Gassmann con Aiello

Quanto pesa il televoto nella quarta serata?

Questa sera a votare saranno il pubblico da casa tramite Televoto, che inciderà per il 34% sul risultato complessivo, e le due giurie: quella della sala stampa, tv e web (33%) e quella delle radio (33%).

Dalla somma delle tre componenti nascerà una classifica completa di tutti e 30 i cantanti in gara. L'artista primo classificato sarà proclamato vincitore della serata delle cover. L'esito di questa votazione, però, non influirà sulla classifica finale del Festival.