Sanremo 2026, scaletta prima serata: gli orari esatti di uscita di tutti i 30 cantanti

Trenta cantanti in gara, apertura alle 20:40 su Rai 1 e chiusura oltre l'una: ecco l'ordine completo di esibizione della prima serata del Festival di Sanremo 2026, con ospiti e orari aggiornati

La prima serata del Festival di Sanremo 2026 va in scena martedì 24 febbraio e apre ufficialmente la nuova edizione in diretta su Rai 1. Sul palco si esibiranno decine di artisti in gara, con la tradizionale formula che alterna musica, ospiti e momenti di spettacolo.

Ecco la scaletta completa con l'ordine di uscita dei cantanti, gli ospiti attesi e gli orari previsti della serata, che come sempre si chiuderà ben oltre la mezzanotte.

Sanremo 2026: la scaletta completa di martedì 24 febbraio

Quella di stasera sarà una lunga vetrina per i Big in gara, tutti chiamati a esibirsi sul palco dell'Ariston con il brano inedito confezionato per il Festival. Due i veri veterani in gara: Patty Pravo e Francesco Renga, entrambi a quota 11 partecipazioni. Si tratta della prima volta in assoluto, invece, sul palco dell'Ariston per sette artisti: Tredici Pietro, Bambole di Pezza, Sayf, Nayt, Samurai Jay, Eddie Brock e Colombre.

Ecco l'ordine completo di uscita dei 30 artisti con gli orari esatti di esibizione, dal primo cantante alle 20:56 fino all'ultimo brano previsto oltre l'1:25.

1) Ditonellapiaga - Che fastidio! (ore 20:56)

2) Michele Bravi - Prima o poi (ore 21:07)

3) Sayf - Tu mi piaci tanto (ore 21:13)

4) Mara Sattei - Le cose che non sai di me (ore 21:19)

5) Dargen D'Amico - AI AI (ore 21:25)

6) Arisa - Magica favola (ore 21:42)

7) Luchè - Labirinto (ore 21:48)

8) Tommaso Paradiso - I Romantici (ore 22:00)

9) Elettra Lamborghini - Voilà (ore 22:06)

10) Patty Pravo - Opera (ore 22:15)

11) Samurai Jay - Ossessione (ore 22:21)

12) Raf - Ora e per sempre (ore 22:47)

13) J-Ax - Italia starter pack (22:59)

14) Fulminacci - Stupida sfortuna (ore 23:12)

15) Levante - Sei tu (ore 23:21)

16) Fedez & Masini - Male necessario (ore 23:27)

17) Ermal Meta - Stella stellina (ore 23:45)

18) Serena Brancale - Qui con me (ore 00:03)

19) Nayt - Prima che (ore 00:09)

20) Malika Ayane - Animali notturni (ore 00:15)

21) Eddie Brock - Avvoltoi (ore 00:21)

22) Sal Da Vinci - Per sempre sì (ore 00:33)

23) Enrico Nigiotti - Ogni volta che non so volare (ore 00:38)

24) Tredici Pietro - Uomo che cade (ore 00:45)

25) Bambole di Pezza - Resta con me (ore 00:56)

26) Chiello - Ti penso sempre (ore 01:02)

27) Maria Antonietta & Colombre - La felicità e basta (ore 01:08)

28) Leo Gassmann - Naturale (ore 01:14)

29) Francesco Renga - Il meglio di me (ore 01:20)

30) LDA e AKA7even - Poesie clandestine (ore 01:26)

A che ora inizia e a che ora finisce la prima serata

La prima puntata di Sanremo 2026 comincerà puntuale alle 20:40 come annunciato, con apertura affidata all'orchestra, a Carlo Conti e a Olly, vincitore della scorsa edizione, che si esibirà sulle note di Balorda Nostalgia.

Rispetto alle dichiarazioni della vigilia, però, c'è già un primo ritardo: se, in base ai palinsesti RAI, la puntata del 24 febbraio sarebbe dovuta terminare all'1:20, la scaletta completa prevede la chiusura all'1:44, quando Carlo Conti, Laura Pausini e Can Yaman passeranno la linea al DopoFestival di Nicola Savino. Questo significa che la prima serata di Sanremo 2026 coprirà oltre 5 ore di diretta.