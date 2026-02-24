Sanremo 2026, scaletta prima serata: gli orari esatti di uscita di tutti i 30 cantanti

La prima serata del Festival di Sanremo 2026 va in scena martedì 24 febbraio e apre ufficialmente la nuova edizione in diretta su Rai 1. Sul palco si esibiranno decine di artisti in gara, con la tradizionale formula che alterna musica, ospiti e momenti di spettacolo.
Ecco la scaletta completa con l'ordine di uscita dei cantanti, gli ospiti attesi e gli orari previsti della serata, che come sempre si chiuderà ben oltre la mezzanotte.
Sanremo 2026: la scaletta completa di martedì 24 febbraio
Quella di stasera sarà una lunga vetrina per i Big in gara, tutti chiamati a esibirsi sul palco dell'Ariston con il brano inedito confezionato per il Festival. Due i veri veterani in gara: Patty Pravo e Francesco Renga, entrambi a quota 11 partecipazioni. Si tratta della prima volta in assoluto, invece, sul palco dell'Ariston per sette artisti: Tredici Pietro, Bambole di Pezza, Sayf, Nayt, Samurai Jay, Eddie Brock e Colombre.
Ecco l'ordine completo di uscita dei 30 artisti con gli orari esatti di esibizione, dal primo cantante alle 20:56 fino all'ultimo brano previsto oltre l'1:25.
1) Ditonellapiaga - Che fastidio! (ore 20:56)
2) Michele Bravi - Prima o poi (ore 21:07)
3) Sayf - Tu mi piaci tanto (ore 21:13)
4) Mara Sattei - Le cose che non sai di me (ore 21:19)
5) Dargen D'Amico - AI AI (ore 21:25)
6) Arisa - Magica favola (ore 21:42)
7) Luchè - Labirinto (ore 21:48)
8) Tommaso Paradiso - I Romantici (ore 22:00)
9) Elettra Lamborghini - Voilà (ore 22:06)
10) Patty Pravo - Opera (ore 22:15)
11) Samurai Jay - Ossessione (ore 22:21)
12) Raf - Ora e per sempre (ore 22:47)
13) J-Ax - Italia starter pack (22:59)
14) Fulminacci - Stupida sfortuna (ore 23:12)
15) Levante - Sei tu (ore 23:21)
16) Fedez & Masini - Male necessario (ore 23:27)
17) Ermal Meta - Stella stellina (ore 23:45)
18) Serena Brancale - Qui con me (ore 00:03)
19) Nayt - Prima che (ore 00:09)
20) Malika Ayane - Animali notturni (ore 00:15)
21) Eddie Brock - Avvoltoi (ore 00:21)
22) Sal Da Vinci - Per sempre sì (ore 00:33)
23) Enrico Nigiotti - Ogni volta che non so volare (ore 00:38)
24) Tredici Pietro - Uomo che cade (ore 00:45)
25) Bambole di Pezza - Resta con me (ore 00:56)
26) Chiello - Ti penso sempre (ore 01:02)
27) Maria Antonietta & Colombre - La felicità e basta (ore 01:08)
28) Leo Gassmann - Naturale (ore 01:14)
29) Francesco Renga - Il meglio di me (ore 01:20)
30) LDA e AKA7even - Poesie clandestine (ore 01:26)
A che ora inizia e a che ora finisce la prima serata
La prima puntata di Sanremo 2026 comincerà puntuale alle 20:40 come annunciato, con apertura affidata all'orchestra, a Carlo Conti e a Olly, vincitore della scorsa edizione, che si esibirà sulle note di Balorda Nostalgia.
Rispetto alle dichiarazioni della vigilia, però, c'è già un primo ritardo: se, in base ai palinsesti RAI, la puntata del 24 febbraio sarebbe dovuta terminare all'1:20, la scaletta completa prevede la chiusura all'1:44, quando Carlo Conti, Laura Pausini e Can Yaman passeranno la linea al DopoFestival di Nicola Savino. Questo significa che la prima serata di Sanremo 2026 coprirà oltre 5 ore di diretta.