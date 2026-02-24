Sanremo 2026, pronostici prima serata: Serena Brancale vola nelle quote, Lamborghini in calo

Le quote Sisal vedono in testa Serena Brancale, seguita da Fedez e Masini. Scopriamo i favoriti della prima serata del Festival di Sanremo 2026 e le quote degli outsider.

L'attesa è finita: stasera, martedì 24 febbraio, si alza ufficialmente il sipario sulla 76ª edizione del Festival di Sanremo. Sarà la prima di cinque serate all'insegna della musica che, come da tradizione, terranno compagnia a milioni di italiani. Al timone della kermesse torna Carlo Conti, che per questo debutto ha scelto di farsi affiancare da due pesi massimi: la superstar Laura Pausini e il fascino internazionale di Can Yaman.

Sul palco vedremo sfilare tutti i 30 Big in gara, pronti a presentare per la prima volta i loro brani inediti. Ma il Festival si gioca anche fuori dal teatro: le principali agenzie di scommesse, come Sisal, hanno già acceso i riflettori sui possibili protagonisti della serata, provando a pronosticare chi riuscirà a strappare un posto nella prestigiosa "top 5" della classifica provvisoria che verrà svelata a fine puntata.

Il punto sulle quote: tra certezze e scommesse audaci

Analizzando le quote, balza subito all'occhio il nome di Serena Brancale (3,50), vera favorita dei bookmaker per questa serata inaugurale. La sua canzone, che l'artista ha definito "una lettera alla persona più importante della mia vita", sembra avere le carte in regola per stregare la Sala Stampa. Subito dietro l'inedita coppia Fedez e Marco Masini (5,00): un'alleanza tra pop-rap e melodia italiana che promette scintille e che i quotisti vedono già stabilmente nelle prime posizioni.

Tra gli "outsider" di lusso troviamo Ditonellapiaga (16,00) e la classe di Arisa ed Ermal Meta (20,00). Sebbene partano più indietro rispetto ai favoriti assoluti, la loro esperienza e il gusto dei giornalisti potrebbero ribaltare i pronostici della vigilia. Più complicata la risalita per nomi storici come Patty Pravo o icone pop come Elettra Lamborghini, che si attestano su quote molto alte, rendendoli le vere "scommesse" di questa edizione.

Le quote della prima serata (Top 5 Classifica Parziale)

Ecco il dettaglio delle quote per il piazzamento nei primi cinque posti stasera:

Serena Brancale - 3,50

- 3,50 Fedez e Marco Masini - 5,00

- 5,00 Sayf, Tommaso Paradiso - 7,50

- 7,50 Ditonellapiaga - 16,00

- 16,00 Arisa, Ermal Meta, Sal Da Vinci - 20,00

- 20,00 Fulminacci, Eddie Brock - 25,00

- 25,00 Tredici Pietro - 33,00

- 33,00 Nayt, Malika Ayane, Enrico Nigiotti - 50,00

- 50,00 Maria Antonietta e Colombre, Chiello, Luchè - 66,00

- 66,00 Levante, Michele Bravi, Patty Pravo, Bambole di Pezza, J-Ax, Mara Sattei, Dargen D'Amico - 100,00

- 100,00 Raf, Francesco Renga - 150,00

- 150,00 Elettra Lamborghini, LDA e Aka 7even, Leo Gassmann, Samurai Jay - 200,00

Fedez e Marco Masini

Cosa ci aspetta stasera 24 febbraio

Oltre alle 30 esibizioni dei campioni, la serata sarà impreziosita da grandi ospiti. Tiziano Ferro sarà il super ospite sul palco dell'Ariston, mentre in collegamento dalla nave Costa Smeralda vedremo il ritorno di Max Pezzali insieme a Olly (vincitore del 2025). In Piazza Colombo si esibirà invece Gaia. A votare stasera sarà esclusivamente la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, che al termine della serata darà il primo verdetto indicando i cinque brani più votati.