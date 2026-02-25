Sanremo 2026, Laura Pausini show: gaffe, doppi sensi e momenti virali

Ieri, martedì 24 febbraio, è andata in onda la prima delle cinque serate del Festival di Sanremo 2026. Alla guida, per il secondo anno consecutivo, Carlo Conti, affiancato da una co-conduttrice d'eccezione: Laura Pausini. Per la cantante si è trattato di un ritorno simbolico sul palco del Teatro Ariston, dove nel 1993 vinse tra le Nuove Proposte. Un ritorno celebrato con affetto dal pubblico, ma anche condito da qualche momento virale.

Le gaffe di Laura Pausini che hanno acceso i social

Durante la serata, la cantante ha regalato diverse gaffe spontanee che non hanno intaccato la riuscita dello show, ma anzi lo hanno reso più vivace. La prima è arrivata quando ha ribattezzato Carlo Conti "Carlos Cuentas", scatenando subito l'ironia online.

Poco dopo, però, è arrivato il momento più chiacchierato: durante un cambio di postazione, mentre il conduttore cercava di sistemarle il microfono, Laura Pausini ha detto: "Prima me l'avete messo qua, adesso ce l'ho in mano". Resasi conto del doppio senso, ha guardato la telecamera imbarazzata: "Sono stata brava fino adesso. Mamma, tutto ok, è andata così. Clip perfetta per diventare virale.

Il ritorno della "farfallina" e la battuta su Belén

Nel finale di serata si è tornati a parlare di uno dei momenti più iconici della storia recente del Festival: la celebre "farfallina" di Belén Rodríguez. A tirare fuori il tema è stato l'arrivo dell'attore Can Yaman, entrato sul palco con un papillon, come promesso durante la puntata. Da lì la battuta della Pausini.

"Quindi abbiamo due farfallini qua, io non ho la farfalla però". Provando a spiegare il riferimento, ha aggiunto: "Sai la famosa farfallina, era qui nella gamba", mentre Conti, visibilmente imbarazzato, commentava: "Ah, Belén". La chiusura, tra le risate: "Benissimo, non so perché l'ho detto".

Il "giallo" su Sal Da Vinci nato da un equivoco

Non sono mancati nemmeno i piccoli misteri social. In rete si è diffusa la voce di un presunto fuori onda in cui la Pausini avrebbe chiesto a Conti se Sal Da Vinci si drogasse. In realtà, secondo diverse ricostruzioni, la frase sarebbe stata: "Visto che roba?". Un equivoco bastato però a infiammare i social per qualche ora.