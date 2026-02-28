Sanremo 2026, Gianluca Grignani e la frecciata a Laura Pausini: "Così la posso chiamare”

Frecciatina neanche tanto a sorpresa al Festival di Sanremo 2026: protagonista Gianluca Grignani, che durante la serata cover di venerdì 27 febbraio ha lanciato una stoccata velata a Laura Pausini. Ospite speciale della serata, il cantautore si è esibito in duetto con Luché sulle note di Falco a metà, ma a far parlare non è stata solo la performance.

La serata dei duetti tra attese e tensioni

La serata delle cover è da sempre una delle più attese del Festival di Sanremo, ma quest'anno c'era un motivo in più per restare incollati alla TV: il possibile incontro - o forse scontro - tra Laura Pausini e Gianluca Grignani.

Da una parte Grignani, ospite di Luché nella serata cover. Dall'altra Pausini, co-conduttrice di questa edizione del Festival. Il palco dell'Ariston avrebbe potuto segnare il loro primo confronto pubblico dopo le polemiche esplose la scorsa estate.

Carlo Conti e Laura Pausini

La polemica nata dalla cover de La mia storia tra le dita

Al centro della querelle c'è la cover di La mia storia tra le dita, storico brano di Grignani che Laura Pausini ha reinterpretato nel suo ultimo album. Il cantautore aveva accusato la collega di non avergli chiesto il permesso per incidere il pezzo e inserirlo nel disco. Non solo: la Pausini non l'aveva citato nel primo annuncio ufficiale sui social, alimentando ulteriori tensioni.

Le accuse di Grignani e l'intervento della Warner

A far discutere anche alcune modifiche al testo del brano. Grignani sosteneva che Laura Pausini avesse cambiato parti della canzone, arrivando - a suo dire - a snaturarne il significato originale. La questione si è complicata ulteriormente perché, negli stessi giorni, il cantante stava lavorando a un featuring della stessa canzone con Matteo Bocelli. Nella disputa è intervenuta anche la Warner, spiegando di aver acquisito regolarmente i diritti e schierandosi di fatto dalla parte di Laura Pausini.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

La battuta dopo l'esibizione accende il gossip

Ed è proprio in questo contesto che arriva la frecciata dal palco dell'Ariston. Al termine dell'esibizione, il conduttore Carlo Conti ha consegnato a Grignani i tradizionali fiori di Sanremo. Il cantante, però, aveva già pronta la battuta: "C'è anche il numero di Laura Pausini? Così la posso chiamare...". Una frase pronunciata con ironia ma dal chiaro retrogusto polemico, subito diventata virale sui social.

Sanremo tra musica e retroscena

Che fosse una provocazione o solo una battuta, il risultato non cambia: il Festival si conferma ancora una volta terreno fertile per retroscena e tensioni tra artisti, come ha confermato la polemica di Alessandro Gassmann contro Gianni Morandi. E anche senza un confronto diretto sul palco, Gianluca Grignani ha riacceso una polemica di fatto mai archiviata.