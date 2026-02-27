Sanremo 2026, Niccolò Filippucci trionfa tra le Nuove Proposte: il commento di Anna Pettinelli

Il viaggio a Sanremo degli artisti che hanno partecipato al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte si è concluso ieri sera durante la terza serata della kermesse canora. A trionfare è stato Nicolò Filippucci, che nella scorsa stagione aveva partecipato alla 24ª edizione di Amici di Maria De Filippi.

Il cantante ha battuto in finale Angelica Bove, ex concorrente di X Factor Italia, che ha comunque conquistato sia il Premio della Critica Mia Martini sia il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla. La giovane artista, nel frattempo, con Mattone si è posizionata tra i trenta brani più ascoltati su Spotify.

Nicolò Filippucci ha vinto la categoria Nuove Proposte di Sanremo 2026

Nicolò Filippucci, Classe 2006, con il brano Laguna, ha convinto il pubblico: la vittoria nella categoria Nuove Proposte era infatti affidata esclusivamente al televoto. L'artista umbro arrivava a Sanremo con una solida fanbase conquistata durante il percorso ad Amici.

Angelica Bove e Niccolò Filippucci

La vittoria nella città ligure ha anche il sapore di una rivincita per Filippucci che, nella scorsa edizione del talent di Canale 5, fu eliminato a un passo dalla finale. Un giudizio che in molti ritennero ingiusto: Nicolò, allievo di Anna Pettinelli, era considerato uno dei talenti più promettenti della scuola.

La reazione di Anna Pettinelli dopo la vittoria del suo ex allievo

La docente ha festeggiato il successo del suo allievo con un messaggio entusiasta condiviso nelle sue storie Instagram: "Daje Nicolò, bravissimo!". Tra gli ex allievi del talent anche TrigNO, con cui Filippucci aveva duettato spesso durante il serale, ha condiviso una foto celebrando la vittoria dell'amico.

La finale e le semifinali delle Nuove Proposte

Alla fase finale delle Nuove Proposte, condotta da Gianluca Gazzoli, oltre ad Angelica Bove e Nicolò Filippucci, erano arrivati anche Mazzariello, Blind ed EL MA & Soniko. Mercoledì 25 febbraio la gara era iniziata proprio con le semifinali: due sfide dirette che avevano visto Nicolò Filippucci superare Blind ed EL MA & Soniko, mentre Angelica Bove aveva avuto la meglio su Mazzariello grazie al voto del pubblico.