Sanremo 2026, Elettra Lamborghini pubblica audio dei festini: spuntano Corona e Basciano

Il tormentone dei festini bilaterali si trasforma in un piccolo giallo sanremese: tra dj set, party esclusivi e indiscrezioni social, emergono i nomi di Corona e Basciano.

Il caso dei festini bilaterali, citato da Elettra Lamborghini sul palco dell'Ariston, è diventato il tormentone social delle ultime ore. La cantante, in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano Voilà, ha attirato l'attenzione con uno sfogo notturno e un lapsus dopo l'esibizione, minacciando di scendere in ciabatte per mettere fine agli schiamazzi, dietro i quali ci sarebbe ancora lui: Fabrizio Corona.

Lo sfogo "notturno" di Elettra Lamborghini

Tutto è iniziato nella notte tra martedì e mercoledì (25 febbraio), intorno alle 3:15, quando la cantante ha pubblicato su X un post decisamente colorito:"Porca tro.a fate abbassare la musica ai festini di fianco agli hotel dove alloggiano i cantanti vi prego la musica è devastante!! Siamo tutti stanchi morti ma così è impossibile dormire giuro".

Elettra ha spiegato che, nonostante le stanze dovrebbero essere insonorizzate, il volume proveniente da locali limitrofi - si parla di Villa Noseda che dista a pochi metri dall'hotel dove alloggia la cantante - era tale da far vibrare il pavimento fino all'ultimo piano. Un vero e proprio "sleepgate" in piena settimana sanremese.

Elettra Lamborghini, Laura Pausini e Carlo Conti

Perché Elettra li ha definiti "bilaterali"?

Il termine nasce da un divertente lapsus (o gioco di parole) sul palco del Teatro Ariston durante la seconda serata. Chiacchierando con Laura Pausini e Carlo Conti, Elettra ha ribadito il concetto . "Stasera se non smettono vado lì con il megafono e le pantofole e li faccio smettere. Ci sono troppi festini bilaterali!". Probabilmente voleva riferirsi ai festini collaterali, ovvero gli eventi organizzati da brand e sponsor che ruotano attorno al Festival.

Chiamandoli "bilaterali", ha scatenato l'ironia del web: per alcuni sono bilaterali perché da un lato c'è chi si diverte e dall'altro chi non dorme; per altri perché il rumore arriverebbe da entrambi i lati dell'hotel. Il lapsus è diventato virale in poche ore, trasformandosi in meme e hashtag.

Fabrizio Corona ospite a Villa Noseda

L'appello pubblico è servito a poco, le notti insonni di Elettra Lamborghini continuano con ha dimostrato la cantante pubblicando nelle sue storie di Instagram con l'audio proveniente da una festa organizzata vicino all'Hotel: "Questo è quello che sento da camera mia" - ha scritto Elettra su Instagram pubblicando l'audio - "Mi riferiscono che è il Villa Noseda che pompa sta musica a palla... Ragazzi ho dormito 3 ore questa notte. Aiutatemi a fargli abbassare la musica, non è possibile! Davvero non è giusto! Stasera sono arrivata sul palco che ero esausta!!!".

Nelle ultime ore è emersa una curiosità: dietro a uno dei party incriminati ci sarebbero stati Fabrizio Corona e il DJ Alessandro Basciano. Secondo alcune ricostruzioni social, proprio al Villa Noseda - come si vede nel profilo Instagram della struttura - sarebbe andato in scena un dj set con vocalist e ospiti vip. Considerando che il locale dista circa 100 metri dall'Hotel De Paris, l'ipotesi che la musica provenisse da lì appare plausibile.