Sanremo 2026, boom social: ecco i cantanti che hanno guadagnato più follower

La 76esima edizione del Festival di Sanremo si è chiusa con la vittoria di Sal Da Vinci, ma per i cantanti in gara è già tempo di bilanci. Oltre alle vendite dei dischi e agli ascolti in streaming, negli ultimi anni è diventato fondamentale anche un altro dato: la crescita dei follower su Instagram.

La classifica Spotify e i brani più ascoltati

Nei giorni scorsi Spotify ha pubblicato la classifica dei brani più ascoltati sulla piattaforma digitale, dominata da Samuray Jay con "Ossessione", seguito da Sayf con "Tu mi piaci tanto" e da Ditonellapiaga con "Che fastidio!". All'estero, invece, è "Per sempre sì" di Sal Da Vinci a registrare ottimi riscontri, mentre tra i brani più ascoltati della serata duetti spicca "The Lady Is A Tramp" portata sul palco da Ditonellapiaga e Tony Pitony.

Chi ha guadagnato più follower su Instagram: Sayf in testa

Ma la vera sorpresa arriva dai social. Il profilo Wordly Music ha condiviso su Instagram la classifica degli artisti che hanno guadagnato più follower durante la settimana sanremese. Al primo posto figura Sayf: il rapper ligure, secondo classificato nella serata finale, ha conquistato ben 245.000 nuovi follower.

Alle sue spalle Ditonellapiaga con 172.000 follower in più, mentre al terzo posto si piazza Elettra Lamborghini, diventata uno dei volti simbolo di questa edizione anche grazie ai festini bilaterali che le impedivano di dormire.

Quarta posizione per Samuray Jay con 157.000 nuovi follower, mentre il quinto posto va proprio al vincitore Sal Da Vinci, che ha incrementato il suo seguito di 146.000 unità. A seguire gli altri cantanti che hanno partecipato alla kermesse canora condotta da Carlo Conti.

Fulminacci: +105.000

Tredici Pietro: +101.000

Bambole di Pezza: +79.000

Arisa: +72.000

Nayt: +64.000

Serena Brancale: +58.000

Luchè: +36.000

Tommaso Paradiso: +35.000

Levante: +34.000

LDA: +33.000

Aka7even: +29.000

Ermal Meta: +24.000

Dargen D'Amico: +23.000

Leo Gassmann: +21.000

Enrico Nigiotti: +21.000

Chiello: +21.000

Marco Masini: +19.000

J-Ax: +18.000

Raf: +16.000

Eddie Brock: +15.000

Michele Bravi: +13.000

Mara Sattei: +12.000

Malika Ayane: +8.000

Maria Antonietta: +6.000

Colombre: +6.000

Francesco Renga: +5.000

Numeri che confermano come il Festival non sia solo una vetrina televisiva e musicale, ma anche un potente acceleratore social capace di moltiplicare la visibilità degli artisti in gara nel giro di pochi giorni.