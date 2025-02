Sanremo 2025, Si' 'na pret: l'urlo rivolto a Rose Villain era un complimento?

Rose Villain era una delle artiste più attese sul palco dell'Ariston per la settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo. La cantante milanese ha presentato il brano Fuorilegge.

Capelli blu e look rosso fiammante, Rose Villain si stava preparando all'esibizione e mentre le luci stavano per abbassarsi, dalla platea si è udito chiaramente un urlo che ha fatto molto discutere sui social.

L'urlo dalla platea a Rose Villain

Un uomo ha urlato alla cantante la frase:"Si' 'na pret", e sui social si sono subito scatenati i commenti, tra chi riteneva fosse l'ennesimo episodio di catcalling e chi cercava di capire cosa significasse quella frase.

Tipica del dialetto campano, l'espressione 'Si' 'na pret' letteralmente significa 'Sei una pietra' ed indica una persona che sfoggia un fisico statuario. Un'espressione poco conosciuta al di fuori della Campania e che ha generato subito un acceso dibattito online.

La spiegazione dell'uomo che ha urlato un commento a Rose Villain

Il diretto interessato è stato ben presto individuato e si tratterebbe di un imprenditore salernitano trentenne alla sua prima serata all'Ariston. L'uomo ha commentato pubblicamente quanto accaduto, cercando di fare chiarezza.

"È stato un gesto spontaneo, non pensavo potesse diventare virale. Era solo un modo per dire, in maniera colorita, che Rose Villain è incredibile. Tutto qui" ha spiegato.

Rose Villain ha ricondiviso sui social un video in cui si sente la frase dell'uomo, che stasera sarà regolarmente presente in platea per assistere alla seconda serata del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Sul web i giudizi si sono divisi, fra chi ha condannato il gesto, definendolo 'catcalling in diretta nazionale' e chi invece al massimo ritiene sia un po' cafone ma nulla più-