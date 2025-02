Sanremo 2025: Settembre è il vincitore delle Nuove Proposte

Settembre è il vincitore della categoria Nuove Proposte di Sanremo 2025. Il giovane cantante partenopeo, con la canzone Vertebre, ha battuto in finale Alex Wyse e la sua Rockstar.

Andrea Settembre si è aggiudicato anche il Premio della Critica Mia Martini, attribuito dalla Sala Stampa.

Chi è Settembre

Il nome completo è Andrea Settembre e l'artista ha deciso di usare il suo cognome come nome d'arte. Nasce a Napoli ed ha appena 23 anni. Si è fatto notare per il suo timbro intenso e graffiante e per il fatto di saper comunicare con la platea dei social, e qui ha creato un ambiente in cui poter far conoscere e apprezzare la sua musica. Dopo doverse apparizioni in alcune web tv, è su YouTube che muove i primi passi.

Nel 2019 partecipa a The Voice of Italy, entrando nella squadra di Gigi D'Alessio. Dopo questa esperienza, torna sui social ed è su TikTok che trova il suo pubblico più vasto, condividendo diversi brani da lui scritti.

Nel 2023 compie il vero salto di qualità dal momento in cui entra nella squadra di X Factor. Convince i giudici e resta nella competizione fino alla semifinale. Conquista un posto nei Live Show sotto la guida di Dargen D'Amico. Arriva a Sanremo Giovani dove presenta Vertebre, una canzone "che esplora le problematiche giovanili, il dolore interiore e la vulnerabilità nelle relazioni".