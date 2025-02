Sanremo 2025: Serena Brancale con Anema e Core, testo e significato

Tra i big in gara a Sanremo 2025 - in onda su Rai 1 da martedì 11 a sabato 15 febbraio - ci sarà anche Serena Brancale. L'artista, dalla verve poderosa e contagiosa, porta all'Ariston una canzone dal titolo Anema e Core, che promette di raccontare di un amore intenso e senza limiti.

Anema e core, il testo

Anema e Core è scritto da F. Abbate - J. Ettorre - S. Brancale - F. Abbate - J. Ettorre - S. Brancale - M. Finotti - N. Lazzarin

Il testo di Serena Brancale sarà uno dei tre - insieme a quello di Tony Effe e di Rocco Hunt - parzialmente in dialetto.

Ti penso tra le vie

E quando vedo le scie

Delle barche in questo mare.

Carpe diem,

Domani le tue bugie

Non le voglio più ascoltare.

La mia anima canta,

È una camicia bianca

Che mi sventola addosso. (Oh eh)

Stanotte saremo due stelle del cinema,

Italo-americano.

Dammi un bacio su un taxi cabrio,

Un bacio

Che s'adda veré, s'adda da veré, s'adda da veré.

Baby I love u, Nenné ti amo,

Non lo so se ti suonerà neo-melodico,

Ma stanotte ti dedico:

Anema e core.

A A A,

Perché metti questa cassa dritta?

Io con te vorrei ballare salsa,

Tipo soli soli sulla Rambla

Maria Callas canta! (Lazzì)

Cosa vuoi davvero, soldi o libertà?

Che ti saluti dal balcone la città?

L'eleganza viene dal basso, come il jazz.

Stanotte saremo due stelle del cinema,

Italo-americano.

Dammi un bacio su un taxi cabrio,

Un bacio

Che s'adda veré, s'adda da veré, s'adda da veré.

Baby I love u, Nenné ti amo,

Non lo so se ti suonerà neo-melodico,

Ma stanotte ti dedico:

Anema e core,

Anema e core,

Anema e core,

Anema e core.

Italo-americano.

Dammi un bacio su un taxi cabrio,

Un bacio

Che s'adda veré, s'adda da veré, s'adda da veré.

(Brà)

Pccè io e tè

Sim na cosa sola,

Sim du facce della stessa luna.

Com sta collana che porta fortuna,

Bra ù sà, marioul.

Nan zi dann' adenza a nsciun'.

Tu sta cummè p' fa l'amore,

Io vogghj attè, anema e core.

Italo-americano.

Dammi un bacio su un taxi cabrio,

Un bacio

Che s'adda veré, s'adda da veré, s'adda da veré.

Baby I love u, Nenné ti amo,

Non lo so se ti suonerà neo-melodico,

Ma stanotte ti dedico:

Anema e core,

Anema e core,

Anema e core,

Anema e core.

Italo-americano,

Dammi un bacio su un taxi cabrio,

Un bacio

Che s'adda veré, s'adda da veré, s'adda da veré.

Lazzì

Anema e core, il significato

Una canzone moderna e evocativa quella di Serena Bracale. L'artista porta a Sanremo l'amore puro e semplice, un "sentimento da mostrare senza riserve". Canta un amore vissuto senza filtri e senza inibizioni, in un mondo che, a volte, costringe a reprimere i nostri stessi sentimenti.