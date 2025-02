Sanremo 2025: la RAI risponde alla polemica sulla collana di Tony Effe

Marcello Ciannamea, direttore dell'Intrattenimento Prime Time della RAI ha risposto in conferenza stampa alle domande sul caso legato alla collana di Tony Effe.

Ieri sera, ospite di Rai Radio 2 dopo l'esibizione sul palco dell'Ariston, il rapper era estremamente nervoso e contrariato perché poco prima di esibirsi gli è stato chiesto di togliere la collana che indossava.

La risposta della RAI alla polemica su Tony Effe

La decisione è stata presa in base al regolamento della RAI che vuole evitare in qualsiasi modo problemi di pubblicità occulta, come accaduto lo scorso anno con John Travolta.

"C'è una norma nel regolamento del Festival e nei contratti con le case discografiche" ha spiegato Ciannamea "che vieta di associare la notorietà dell'artista a marchi, loghi, ditte e servizi. Concretamente, noi cerchiamo di evitare casi di pubblicità occulta. Quando il marchio non è visibile, ci basiamo sulla riconoscibilità del prodotto. Alcuni sono più riconoscibili di altri".

La reazione rabbiosa di Tony Effe

Appena arrivato nello studio della trasmissione radiofonica ufficiale del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, ospite di Ema Stokholma e Gino Castaldo, Tony Effe è apparso visibilmente innervosito. A specifica domanda dei conduttori, ha spiegato il motivo.

"Sono arrabbiatissimo, sono tanto arrabbiato" è sbottato il cantante "Guardate quanto è bella la mia collana, guardatela. Però non scherzo, sono arrabbiato davvero".

Anche al Dopofestival di Alessandro Cattelan, Tony Effe si è lamentato paventando anche una decisione estrema: abbandonare Sanremo prima della fine. Stasera, nella serata dei duetti, Tony Effe si esibirà con Noemi sulle note di Tutto il resto è noia.