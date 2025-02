Sanremo 2025, Papa Francesco arrabbiato per il video di ieri sera? Carlo Conti: "Siamo oltre la fantascienza"

Il pontefice, secondo un'indiscrezione circolata nelle ultime ore, non avrebbe preso bene la messa in onda della clip.

È nato un polverone mediatico inatteso intorno al video di Papa Francesco mandato in onda ieri sera durante la prima puntata del Festival di Sanremo condotto da Carlo Conti.

Secondo un rumor circolato dalla mattinata, il pontefice sarebbe stato avvisato soltanto stamattina del suo video in onda a Sanremo e non avrebbe reagito bene alla notizia.

L'indiscrezione sul video di Papa Francesco a Sanremo

Secondo quanto trapelato nelle ore successive, Bergoglio non avrebbe registrato quel video per il Festival di Sanremo bensì lo scorso maggio, come ringraziamento agli artisti che avevano partecipato gratuitamente alla Giornata Mondiale dei Bambini allo stadio Olimpico.

Papa Francesco in una scena di Pope Francis: A Man of His Word

Carlo Conti presentò proprio quell'evento e il video sarebbe stato girato da padre Enzo Fortunato, che proprio nei giorni scorsi si è dimesso dal suo incarico in Vaticano.

La replica di Carlo Conti

Durante la conferenza stampa, un giornalista di Dagospia ha chiesto spiegazioni a Conti, sottolineando come le condizioni di Papa Francesco appaiano migliori nel video rispetto a quelle di qualche giorno fa, quando dovette interrompere l'omelia per difficoltà respiratorie.

"Siamo oltre la fantascienza. Il video è stato registrato sabato 1° febbraio" ha risposto il conduttore "La mia lettera [che chiedeva al pontefice un contributo in occasione del festival] è del 12 gennaio. Me lo ricordo bene perché dal 1° febbraio fino a ieri ho tenuto questo video segretissimo. Le dimissioni di padre Enzo Fortunato non mi riguardano. Il video non può essere vecchio perché fa riferimento a quello che farò al festival. Mi sembra abbastanza chiaro. Lo so che può sembrare strano ma delle volte le cose normali accadono, senza retropensieri. La vita delle volte è più semplice di quello che vogliamo credere".

Stasera il Festival della Canzone Italiana di Sanremo torna con la seconda serata che sarà condotta, insieme a Carlo Conti, da Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica.