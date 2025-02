Sanremo 2025: come è nata l'idea di Katia Follesa di sposare Simon Le Bon dei Duran Duran

Katia Follesa, sul palco di Sanremo 2025, è quasi riuscita nell'impresa sperata da tantissime (ex) ragazzine degli anni '80: sposare Simon Le Bon, il cantante dei Duran Duran, super ospiti della terza serata del Festival.

In abito bianco "meringa", con tanto di tulle in testa e bouquet in mano, la comica ha fatto irruzione in platea con un cartello che svelava i suoi intenti: "Sposerò Simon Le Bon". Alla fine è riuscita a rimediare solo un casto bacio (anche perchè Simon e la moglie Yasmin Le Bon sono felicemente sposati dal 1985), che nel suo commento all'accaduto è già diventato: "Ho quasi limonato Simon Le Bon".

Perchè Katia Follesa voleva sposare il leader dei Duran Duran

La locandina di Sposerò Simon Le Bon - Confessioni di una sedicenne

La risposta sembra scontata: anzitutto perchè la Follesa scherza spesso, nei suoi sketch, sulle sue infatuazioni. E poi perchè, come Carlo Conti aveva già anticipato: "Posso dirvi senza rovinare la sorpresa che Katia Follesa rappresenta la sua generazione e tante ragazze innamorate di una certa persona".

Alla base c'è però anche un riferimento letterario. Nel 1985 Clizia Gurrado diede alle stampe il suo primo romanzo Sposerò Simon Le Bon: Confessioni di una sedicenne innamorata persa dei Duran Duran. Il libro divenne un vero caso mediatico non soltanto per l'argomento ma anche per l'età dell'autrice, che all'epoca aveva solo 16 anni e frequentava ancora il liceo.

In parte autobiografico, Sposerò Simon Le Bon, nato come diario di classe, racconta la storia della giovane Clizia che, come molte adolescenti dell'epoca, è una grandissima fan dei Duran Duran e ha, nella sua vita di adolescente, una sola meta: riuscire a sposarne il cantante, Simon Le Bon.

Nel 1986 dal libro è stato realizzato anche un film, Sposerò Simon Le Bon - Confessioni di una sedicenne, diretto da Carlo Cotti, con Barbara Blanc, Gianmarco Tognazzi, Simona Izzo e Claudio Cecchetto.