Sanremo 2025, Giorgia e Annalisa vincono la serata duetti e cover: ecco la classifica completa

La serata cover e duetti di Sanremo 2025 si è conclusa con la vittoria di Giorgia, che, in coppia con Annalisa, ha cantato Skyfall di Adele: ecco la classifica finale.

La serata cover e duetti di Sanremo 2025 si è conclusa con la vittoria di Giorgia, che era accompagnata da Annalisa sulle note di Skyfall di Adele. Un primo posto che è stato decretato dai voti di tutte e tre le giurie, Sala Stampa, Radio e ovviamente la "giuria" del pubblico da casa che si esprime attraverso il televoto.

La classifica finale della serata cover e duetti

Come stabilito dal nuovo regolamento del Festival, la quarta searata, quella che è tradizionalmente dedicata ai duetti, è autoconclusiva. Questo significa che chi si aggiudica il primo posto in classifica, vince un premio, consegnato dal presidente della Regione Liguria, ma non riceve nessun punteggio extra ai fini della classifica finale.

Carlo Conti, insieme ai co-conduttori Geppi Cucciari e Mahmood, ha svelato solo le prime 10 posizioni. I duetti erano in totale 26, in quanto sei concorrenti hanno deciso di duettare tra loro, riducendo quindi il numero di ospiti esterni e di performance.

Ecco le prime 10 posizioni: