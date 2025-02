Sanremo 2025: Elon Musk sul palco dell'Ariston? Carlo Conti: "Non capisco perché dovrebbe"

Tra le diverse domande che sono state poste in conferenza stampa a Carlo Conti in attesa della seconda serata del Festival di Sanremo, spicca una provocazione lanciata da Enrico Lucci, inviato di Striscia la notizia.

La battuta riguarda Elon Musk e la sua ipotetica presenza sul palco dell'Ariston. Alla frase provocatoria, Conti ha risposto in maniera molto netta.

La frase su Elon Musk al Festival di Sanremo

Enrico Lucci, presente alla conferenza stampa, con la consueta ironia che lo contraddistingue ha esclamato:"Sono anni che dico che andava cacciato quel comunista di Amadeus. Ti volevo dire, Elon Musk vuole venire sul palco di Sanremo". Alla risposta negativa del presentatore, Lucci ha incalzato:"Perché ha fatto il saluto nazista ed è amico dei post nazisti tedeschi?".

Carlo Conti durante una puntata de I migliori anni

Immediata la risposta di Conti:"Cosa avrebbe da dire? A me non interessa di chi sia amico. Lo conosco? No. È un mio amico? No, non lo avrei mai chiamato. Sinceramente, non ho rapporti e non capisco perché dovrebbe salire sul palco".

La provocazione di Lucci e la seconda serata del Festival di Sanremo

La frase di Enrico Lucci potrebbe essere stata un riferimento anche ad una presunta edizione di Sanremo più conservatrice, secondo diversi media, rispetto alle precedenti.

Inoltre, la premier Giorgia Meloni è molto amica di Musk e la frase di Lucci, dopo la domanda sul voto a Meloni rivolta a Elodie, potrebbe essere considerata un seguito della provocazione di ieri.

La seconda serata del Festival della Canzone Italiana di Sanremo verrà presentata da Carlo Conti insieme a Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica.