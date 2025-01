Sanremo 2025, i duetti e le cover della quarta serata: all'Ariston torna Annalisa, Achille Lauro con Elodie

L'annuncio ufficiale di duetti e cover di Sanremo 2025 arriverà oggi durante il TG1 delle 13:30, la lista, però, è già trapelata in rete grazie al Corriere della Sera. Abbiamo così scoperto che Annalisa sarà tra gli ospiti del Festival, anche se non in qualità di co-conduttrice, come inizialmente previsto.

La lista ufficiale di duetti ed esibizioni

Achille Lauro ed Elodie - tributo a Roma

Bresh con Cristiano De André - cover Creuza de mä di Fabrizio De André

Brunori Sas con Riccardo Sinigallia e Dimartino - cover L'anno che verrà di Lucio Dalla

Clara con Il Volo - cover The Sound of Silence di Simon and Garfunkel

Coma_Cose con Johnson Righeira - cover L'estate sta finendo dei Righeira

Emis Killa con Lazza - cover 100 messaggi di Lazza

Fedez con Marco Masini - cover Bella stronza di Marco Masini

Francesca Michielin e Rkomi - cover La nuova stella di Broadway di Cesare Cremonini

Francesco Gabbani con Tricarico - cover Io sono Francesco di Tricarico

Gaia con Toquinho - cover La voglia, la pazzia di Ornella Vanoni

Giorgia con Annalisa - cover Skyfall di Adele

Irama con Arisa - cover Say Something di Christina Aguilera

Joan Thiele con Frah Quintale - cover Che cosa c'è di Gino Paoli

Lucio Corsi con Topo Gigio - cover Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno

Marcella Bella con i Gemelli Lucia - cover L'emozione non ha voce di Adriano Celentano

Massimo Ranieri con i Neri per Caso - cover Quando di Pino Daniele

Modà con Francesco Renga - cover Angelo di Francesco Renga

Noemi e Tony Effe - cover Tutto il resto è noia di Franco Califano

Olly con Goran Bregovic - cover Il pescatore di Fabrizio De André

Rocco Hunt con Clementino - cover Yes I Know My Way di Pino Daniele

Rose Villain con Chiello - cover Fiori rosa, fiori di pesco di Lucio Battisti

Sarah Toscano con Ofenbach - cover Be Mine di Ofenbach

Serena Brancale con Alessandra Amoroso - cover If I Ain't Got You di Alicia Keys

Shablo ft. Guè, Joshua, Tormento con Neffa - cover Aspettando il sole di Neffa

Simone Cristicchi con Amara - cover La cura di Franco Battiato

The Kolors con Sal Da Vinci - cover Rossetto e caffè di Sal Da Vinci

Willie Peyote con Federico Zampaglione e Ditonellapiaga - cover Un tempo piccolo di Franco Califano

La quarta serata, tradizionalmente quella più lunga del Festival, insieme alla finale, sarà co-condotta da Mahmood e Geppy Cucciari insieme a Carlo Conti. Il 14 febbraio a votare saranno il pubblico, tramite il televoto (34% del risultato finale), la sala stampa (33%) e le radio (33%). Il risultato della serata cover e duetti non influirà su quello finale, questo significa che, il punteggio ottenuto, non andrà a sommarsi ai fini della classifica definitiva.

Molti, come si vede, gli omaggi al cantautorato italiano, tra Lucio Dalla, Franco Battiato, Gino Paoli, Lucio Battisti. Doppio tributo per Fabrizio De Andrè (il genovese Bresh è riuscito anche a strappare l'opsitata al figlio del cantautore, Cristiano De Andrè), Franco Califano e per Pino Daniele, di cui ricorre proprio nel 2025 il decennale della morte.

Pochi gli artisti che hanno deciso di esibirsi in inglese (tra cui Giorgia e Annalisa, una gara di ugole d'oro e precisione, sulla carta già le favorite), così come non sono stati in molti a scegliere la nuova opzione del regolamento: la collaborazione tra gli artisti in gara. Tra loro solo Achille Lauro con Elodie e Tony Effe con Noemi.

Il premio sorpresa e creatività va sicuramente a Lucio Corsi che, come già annunciato, duetterà con Topo Gigio sulle note di Domenico Modugno.