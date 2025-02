Sanremo 2025, Cristiano Malgioglio svela i suoi preferiti: "La canzone di Olly bella ma…"

Si è da poco concluso il Festival di Sanremo 2025 e anche Cristiano Malgioglio, celebre cantautore e paroliere italiano, ha voluto dare la sua opinione circa le canzoni che hanno caratterizzato la famosa competizione.

Il programma ha riscosso un grandissimo successo e tutti i telespettatori hanno apprezzato la celere conduzione di Carlo Conti. A condividere il palco con lui in una delle cinque serate del Festival anche Cristiano Malgioglio, che ha quindi assistito alle varie performance in prima fila.

L'autore ha quindi rilasciato un'intervista al settimanale Chi, dove ha parlato delle sue preferenze e di tutti coloro che l'hanno colpito nel corso della kermesse sanremese. Malgioglio ha parlato di come sia rimasto colpito in positivo dalla performance di Olly, ma che avrebbe preferito la vittoria di Giorgia.

"Il Festival lo ha vinto Olly. Che è una bella cosa, è bello, bravo e giovane. Anche se non so quanto la sua canzone sia da Eurofestival. Avrei voluto che vincesse Giorgia soltanto per questo, perché l'Europa potesse ascoltare la sua voce, lei possiede uno strumento che è magico".

Le polemiche dietro Sanremo 2025: ecco cosa pensa Cristiano Malgioglio

Il famoso showman ha poi deciso di parlare delle polemiche che avrebbero investito il Festival, circostanza che si ripete ormai ogni anno.

La prima grande polemica è quella che si è focalizzata sulla mancata vittoria da parte di Giorgia, che in molti avevano dato come vincitrice indiscussa di questo Festival. Per non parlare delle critiche rivolte a Lucio Corsi e a Fedez. Cristiano Malgioglio ha invece puntato il dito contro Tony Effe, a suo dire non molto portato per duettare con Noemi nella canzone Tutto il resto è noia. Questo perché il ragazzo è davvero troppo giovane per un brano di questo tipo.

Malgioglio ha poi voluto omaggiare Carlo Conti, il quale, nonostante la fretta, ha saputo accontentare il pubblico soddisfacendo tutti. La gente ha infatti descritto il presentatore come "uno di noi". Ciò è testimoniato anche dagli ascolti, in quanto più di 12 milioni di telespettatori hanno seguito in media tutte le serate del Festival e si sono innamorati delle canzoni e dei vari artisti in gara. Lo share raggiunto è stato molto alto e non è mai sceso sotto sotto il 59%. Un vero e proprio successo non scontato.