Sanremo 2025, le classifiche dei più ascoltati. Olly e Giorgia dominano: ecco tutti i big

A quasi una settimana dalla finale di Sanremo 2025, ecco come si stanno posizionando le canzoni in gara fuori dal Festival. Ecco tutte le classifiche.

La finale di Sanremo 2025 è stata molto discussa: ci si aspettava la vittoria di Giorgia, invece la cantante romana si è classificata sesta, mentre il primo posto è andato a Olly, il più televotato della kermesse. Ma a quasi una settimana dalla finale, come stanno andando i brani di Sanremo?

Sanremo 2025, i più visti e ascoltati

Su You Tube i video delle esibizioni con più visualizzazioni sono quelli di Giorgia (6,7 milioni), Olly (5,6milioni), Fedez (5milioni), mentre nei video musicali il più visualizzato è proprio il vincitore, Olly con 7,8 milioni. Seguono i Coma Cosa con 5 milioni, Giorgia con 4,7 e Achille Lauro e Fedez entrambi con 4,6 milioni di visualizzazioni. Per quanto invece riguarda la musica ascoltata? Lo vediamo nelle classifiche di iTunes, Spotify e su Apple. Su iTunes si riconferma prima Giorgia, seguita da Olly e Achille Lauro, mentre su Spotify e Apple Music è Olly il più ascoltato. Ecco quindi le classifiche complete, tutte dominate dagli artisti del Festival. Il brano di cui si è parlato di più inoltre, quello di Simone Cristicchi, si posiziona sempre intorno alla 20esima posizione.

La classifica iTunes

1) Giorgia - LA CURA PER ME

2) Olly - Balorda nostalgia

3) Achille Lauro - Incoscienti Giovani

4) Lucio Corsi - Volevo essere un duro

5) Coma Cose - Cuoricini

6) Fedez - Battito

8) The Kolors - TU CON CHI FAI L'AMORE

9) Brunori Sas - L'albero delle noci

10) Francesco Gabbani - Viva la vita

11) Rose Villain - fuorilegge

12) Lucio Corsi - Tu sei il mattino

13) Noemi - Se t'innamori muori

16) Elodie - Dimenticarsi alle 7

18) Shablo, Guè & Joshua - La Mia Parola (feat. Tormento)

20) Irama - Lentamente

21) Serena Brancale - Anema e Core 22) Simone Cristicchi - Quando sarai piccola

23) Bresh - La tana del granchio

25) Rkomi - il ritmo delle cose

27) Sarah Toscano - Amarcord

30) Willie Peyote - Grazie ma no grazie

31) Modà - Non ti dimentico

36) Tony Effe - Damme 'na mano

37) Joan Thiele - Eco 38) GAIA - Chiamo io chiami tu

40) Marcella Bella - Pelle diamante

47) Clara - Febbre

49) Francesca Michielin - Fango in Paradiso

61) Rocco Hunt - Mille Volte Ancora

180) Massimo Ranieri - Tra le mani un cuore

La classifica di Spotify

1) Olly - Balorda nostalgia

2) Lucio Corsi - Volevo essere un duro

3) Fedez - Battito

4) Achille Lauro - Incoscienti Giovani

5) Giorgia - La cura per me

6) Bresh - La tana del granchio

7) Rose Villain - fuorilegge

8) Shablo - La Mia Parola (w/ Guè, Joshua, Tormento)

9) Coma Cose - Cuoricini

10) Rkomi - Il ritmo delle cose

11) Elodie - Dimenticarsi alle 7

12) Tony Effe - Damme 'na mano

13) Brunori Sas - L'albero delle noci

14) Irama - Lentamente

15) Noemi - Se t'innamori muori

16) Willie Peyote - Grazie ma no grazie

17) Serena Brancale - Anema e core

18) The Kolors - Tu con chi fai l'amore

19) Gaia - Chiamo io chiami tu

20) Sarah Toscano - Amarcord

25) Rocco Hunt - Mille volte ancora

26) Modà - Non ti dimentico

27) Clara - Febbre

28) Francesca Michielin - Fango in Paradiso

29) Simone Cristicchi - Quando sarai piccola

30) Francesco Gabbani - Viva la vita

31) Joan Thiele - Eco

36) Marcella Bella - Pelle diamante

45) Massimo Ranieri - Tra le mani un cuore

La classifica Apple Music

1) Olly - Balorda nostalgia

2) Fedez - Battito

3) Giorgia - La cura per me

4) Lucio Corsi - Volevo essere un duro

5) Achille Lauro - Incoscienti Giovani

6) Shablo, Guè & Joshua - La Mia Parola (feat. Tormento)

7) Elodie - Dimenticarsi alle 7

8) Bresh - La tana del granchio

9) Brunori Sas - L'albero delle noci

10) Rose Villain - Fuorilegge

11) Rkomi - Il ritmo delle cose

12) Coma Cose - Cuoricini

13) Irama - Lentamente

14) Tony Effe - Damme 'na mano

15) Gaia - Chiamo io chiami tu

16) Noemi - Se t'innamori muori

17) Serena Brancale - Anema e core

18) The Kolors - Tu con chi fai l'amore

19) Simone Cristicchi - Quando sarai piccola

20) Francesco Gabbani - Viva la vita

21) Sarah Toscano - Amarcord

22) Willie Peyote - Grazie ma no grazie

25) Francesca Michielin - Fango in Paradiso

26) Clara - Febbre

27) Joan Thiele - Eco

28) Rocco Hunt - Mille vote ancora

30) Modà - Non ti dimentico

35) Marcella Bella - Pelle diamante

52) Massimo Ranieri - Tra le mani un cuore