La classifica della terza serata di Sanremo 2025: Olly e i "Cuoricini" dei Coma_Cose nella cinquina

La terza serata di Sanremo 2025 e la sua classifica finale aggiungono nuovi nomi alla contesa per la vittori finale. Resta saldo nella sua posizione "privilegiata" Brunori Sas, già finito tra i primi cinque durante la prima serata, in cui a votare era solo la Sala Stampa, ma a lui si affiancano altri nomi già considerati favoriti alla vigilia.

Sanremo: la classifica di giovedì 13 febbraio

Ecco chi sono i cinque artisti che hanno convinto di più il pubblico a casa e la giuria delle Radio. Ricordiamo che i nomi vengono dati in ordine sparso, non sappiamo dunque chi sia stato effettivamente il più votato:

Coma_Cose - Cuoricini

Francesco Gabbani - Viva la vita

Olly - Balorda nostalgia

Brunori Sas - L'albero delle noci

Irama - Lentamente

A fine serata, dopo le esibizioni e dopo la proclamazione del vincitore delle Nuove Proposte, è arrivata la classifica provvisoria votata, come ieri sera, dalla giuria delle Radio (50%) e dal televoto (50%). Riconfermata la preferenza per Brunori Sas, nelle altre quattro posizioni hanno troviamo uno dei grandi favoriti della vigilia, Olly, e poi i Coma_Cose, già virali con la loro "Cuoricini", il vincitore del 2017, Francesco Gabbani, e Irama, che all'esordio ha fatto molto parlare per la sua giacca "napoleonica" firmata Balmain.

La classifica provvisoria della prima serata, votata solo dalla giuria della sala stampa, tv e web, ha visto ai primi cinque posti Lucio Corsi, Achille Lauro, Giorgia, Brunori Sas e Simone Cristicchi. Quella della seconda serata ha visto riconfermati quattro artisti (a esclusione di Brunori Sas, che è invece rientrato in classifica stasera) con l'aggiunta di Fedez, che ha portato a Sanremo 2025 la sua "Battito", una canzone che parla della difficile convivenza con la depressione.