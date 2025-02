Sanremo 2025: chi è Amara, la compagna di Simone Cristicchi che si esibisce stasera con lui

Erika Mineo, in arte Amara, duetterà stasera con Simone Cristicchi, in gara a Sanremo 2025: l'attuale compagna del cantautore è un ex volto di Amici.

In questo Sanremo 2025, con la sua Quando sarai piccola, Simone Cristicchi sta facendo molto discutere, tra estimatori e detrattori. Durante la serata dei duetti, il cantante salirà sul palco con Amara, che non è solo la sua compagna ma anche un ex volto di Amici di Maria De Filippi.

Erika Mineo. Dal palco di Amici a Sanremo 2025: chi è la compagna di Simone Cristicchi

C'è da dire che il cantante è molto riservato sulla sua vita privata, e rispecchia l'immagine che vuole mostrare sul palcoscenico. Nonostante ciò, possiamo ricostruire la storia "coniugale" di Simone Cristicchi. Dal 2010 è stato sposato con Sara Quattrini, che di professione è archeologa, da cui ha avuto due figli. E dal 2019 ha iniziato una relazione con Erika Mineo, in arte Amara. Nel tempo è diventata anche una sua stretta collaboratrice artistica.

Tanto è vero che la cantante è all'Ariston, nel corso della serata di venerdì 14 febbraio, durante la serata dei duetti e sarà al fianco del compagno per eseguire La Cura di Franco Battiato.

Erika è una cantante e si è fatta le ossa nel talent di Amici di Maria De Filippi. Originaria di Prato e classe 1985, è nel 2005 che prende parte al programma di Canale 5. Il suo non è stato un percorso che ha lasciato il segno ma, nonostante ciò, ha continuato a cantare.

Nel 2014 prende parte ad Area Sanremo, vincendo la competizione. Poi l'anno successivo si presenta tra le nuove proposte del Festival e si aggiudica il quarto posto con il brano "Credo".

I due fanno coppia fissa e si sono conosciuti a Fiesole, quando il matrimonio di Cristicchi era già finita da tempo.

Per presentare il suo arrivo a Sanremo, la cantante scrive un post molto dolce che dedica al compagno. "A te che hai saputo trasformare il dolore in poesia. A noi che in silenzio abbiamo aspettato che tutto questo accadesse. A questa Opera che ci ha scelti e fatto strumento. Al nostro amore capace di generare solo Amore. Sei un gigante Simone mio. Aspettiamo solo te. Curaci l'anima".