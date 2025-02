Sanremo 2025, Carlo Conti risponde alle critiche e svela: "L'anno prossimo potrei fare il traghettatore"

Carlo Conti ha partecipato alla conferenza stampa conclusiva del Festival di Sanremo 2025 e ha approfondito alcuni temi che hanno tenuto banco in questa settimana.

Dallo stile del festival, che si è discostato parecchio dalle precedenti edizioni di Amadeus, al futuro nella kermesse, con l'accordo biennale che potrebbe anche ritagliargli un ruolo da chioccia per altri talenti.

Il Festival di Sanremo 'baudiano' di Carlo Conti

Accusato di aver realizzato un 'festival sovranista', Conti ha risposto con un'altra definizione:"È il Festival 'baudiano'. Baudo ci ha insegnato a fare il Festival in questo modo".

"Io sono normale, sono come sono. Forse va bene essere un normalizzato. Non ho problemi perché per me vivere la vita è un gioco da ragazzi" spiega Conti "Il Festival l'ho fatto nel mio stile, coi miei pregi e i miei difetti".

Il futuro di Carlo Conti al Festival di Sanremo

Nella conferenza stampa, Conti ha confermato l'accordo biennale con la RAI per il Festival di Sanremo senza confermare la sua presenza come conduttore il prossimo anno.

"L'azienda mi ha chiesto di divertirmi sul Festival per due anni come direttore artistico. Decideremo e deciderò cosa fare strada facendo. Magari, se il mio lavoro potrà servire ad aiutare. Fare il Festival non è condurlo, perché è la cosa più semplice. È l'organizzazione della direzione artistica. Se può servire per traghettare qualche nuova leva alla conduzione, vedremo se sarò in salute. Vediamo se il prossimo anno mi viene di fare qualcosa" ha spiegato il conduttore.

Il Festival della Canzone Italiana di Sanremo 2025 è stato vinto da Olly con Balorda nostalgia, davanti a Lucio Corsi e Brunori Sas.