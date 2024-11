Alessandro Cattelan sarà il co-conduttore della finale di Sanremo 2025. L'annuncio è arrivato oggi, durante la conferenza stampa di presentazione di Sanremo Giovani, in onda da domani in seconda serata su Rai 2. Lo ha annunciato lo stesso Carlo Conti, direttore artico e conduttore di questa 75° edizione del Festival.

Alessandro Cattelan: cosa farà a Sanremo

Lo showman e conduttore sarà al timone del DopoFestival, il cui ultimo appuntamento è previsto per il venerdì precedente alla finale. La serata del sabato dunque, rimarrebbe "libera": cosa c'è di meglio di meglio allora, di calcare direttamente il palco dell'Ariston? "Visto che sabato sera non hai niente da fare" -ha detto Conti in conferenza- "salirai con me sul palco". Poco prima, Cattelan aveva appena dichiarato che molto probabilmente, lui Sanremo non lo avrebbe mai condotto perché di nicchia; per il Festival, al contrario, serve qualcuno che, appunto, non sia di nicchia ma una persona "molto brava e molto larga".

Alessandro Cattelan a X Factor

Prima del Festival: Sanremo Giovani

Intanto, Alessandro Cattelan inizierà a entrare nel clima sanremese domani sera, con l'inizio di Sanremo Giovani. L'appuntamento è su Rai 2 in seconda serata, per un totale di 5 puntate. In ciascuna di esse, conosceremo i nuovi artisti che sognano l'Ariston: la corsa arriverà alla fine il prossimo 18 dicembre su Rai 1. Il mese prossimo infatti, Cattelan condurrà la serata Sarà Sanremo, dove scopriremo le quattro nuovo proposte che saliranno sul prestigioso palco sanremese.

Il ritorno del Dopo Festival su Rai 1

Durante la settimana sanremese invece condurrà il Dopo Festival, assente dall'edizione 2020, durante la quale era stato trasmesso su Raiplay e si chiamava L'altro Festival. Nel corso degli anni infatti, in alcune occasioni il DopoFestival ha sperimentato anche la presenza su web (era avvenuto anche nel 2014 e 2015). Con l'edizione 2025, il Dopo Festival riparte da Cattelan e torna su Rai 1, dall'11 al 14 febbraio. IL 15 febbraio invece, la finale.