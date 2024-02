Sanremo 2024: Zlatan Ibrahimovic ospite a sorpresa e 'santo protettore' di Amadeus

Non era stato annunciato, Zlatan Ibrahimovic, che è invece piombato nella prima serata di Sanremo 2024 come ospite a sorpresa. O piuttosto come santo protettore di Amadeus (e infatti si è anche messo a distribuire i santini in platea) e della sua resistenza fisica alle fatiche del Festival, che, a 62 anni, potrebbero cominciare a farsi sentire.

"Che ci fai qui?" chiede un Amadeus fintamente sorpreso all'ex attaccante del Milan. E lui, dopo aver distribuito proprie immaginette accompagnato da un tema musicale personale suonato dall'orchestra, gli ricorda che: "Io ho 42 anni e ho smesso, perchè ho ascoltato il mio corpo. Sono qui per proteggerti". È il solito Ibrahimovic spaccone quello che vorrebbe occupare il palco reale dell'Ariston che un anno fa fu riservato a Mattarella: "Tu sei il direttore artistico vero? Quindi sai tutto di questo teatro... Allora dimmi come arrivo lassù al mio posto?". Ma così facendo porge il fianco all'ironia dell'interista Amadeus che, riferendosi al suo Milan, rilancia: "Malgrado tu non sia primo in classifica, ti ho messo il posto in prima fila".

Al di là delle discussioni sui posti a sedere, però, Zlatan non perde di vista il vero motivo per cui è arrivato a Sanremo, ovvero proteggerlo dalla tentazione di condurre anche i prossimi Festival: "Se ti vedo stanco chiedo il cambio, perchè qui fuori c'è la fila di presentatori, la panchina è lunga".

Sanremo 2024 dovrebbe infatti essere l'ultimo Festival a conduzione di Amadeus, che per 5 anni è stato anche direttore artistico, ma, mentre si formulano ipotesi su chi prenderà il suo posto nel 2025, la RAI gli ha già chiesto pubblicamente di rimanere almeno per un altro anno.