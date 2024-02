Sanremo 2024, Russell Crowe prende in giro John Travolta per il ballo del qua qua: 'What the f...'

Anche Russell Crowe ha voluto partecipare alla polemica suscitata dalla presenza di John Travolta al Festival di Sanremo. Crowe, ospite della terza serata della kermesse canora, ha preso parte a una gag con Teresa Mannino, durante la quale ha imitato il ballo del qua qua di Travolta seguito dal labiale 'What the fuck'.

La reazione alla polemica sulla presenza di John Travolta a Sanremo 2024

L'affaire John Travolta ha tenuto banco anche durante la terza serata del Festival di Sanremo. Il primo a menzionarlo è stato Amadeus, che all'inizio della puntata ha rimproverato giornalisti e social media, sottolineando che si è parlato troppo dell'attore statunitense e poco del commovente monologo di Giovanni Allevi e della sua esibizione.

La "qua qua dance", che nella seconda serata del Festival ha coinvolto Travolta, Fiorello e Amadeus, è stata citata anche da Eros Ramazzotti: "Devo ballare anche io?" ha chiesto, mentre Fiorello ha ironizzato: "Se avessimo scippato due vecchietti, avremmo ricevuto meno critiche".

Sanremo 2024, Fiorello, Amadues e il ballo del Qua Qua con John Travolta: "Terrificante"

Persino Gianni Morandi, ospite della serata, ha scherzato con Amadeus, riferendosi all'imbarazzante prestazione del trio. L'ultima parola sullo spinoso caso è stata data dall'ospite internazionale della terza serata, Russell Crowe.

Russell Crowe e il suo intervento

L'attore australiano è arrivato a Sanremo con la sua band The Gentlemen Barbers e ha cantato sul palco dell'Ariston il brano "Let Your Light Shine". Russell ha anche annunciato un tour estivo con tappe al Colosseo di Roma, a Pompei, Ascoli, Piacenza e Bologna.

Subito dopo l'esibizione, Teresa Mannino ha notato che il cognome di Crowe non richiama origini italiane, a differenza di altre star di Hollywood come Leonardo Di Caprio, Coppola e De Niro. "Travolta", ha aggiunto Russell, mimando il ballo del qua qua seguito dal chiarissimo labiale "What the fuck".

Il gladiatore, dopo aver "scatenato l'inferno", ha ricevuto gli applausi dell'Ariston, mentre Amadeus gli ha dato il classico "cinque", l'high five che forse ha messo fine alla polemica.

Una frecciata agli autori?

Secondo molti spettatori, soprattutto quelli che commentano il Festival su X, il gesto e il labiale di Russell Crowe erano rivolti proprio ad Amadeus e agli autori che hanno organizzato l'imbarazzante gag con una star internazionale come John Travolta.