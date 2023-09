Sanremo 2024: Gerry Scotti ci sarà, il video di conferma

Nella prossima edizione del Festival di Sanremo, potremmo vedere due dei personaggi più amati del mondo televisivo condividere il palco. Accanto a Amadeus, che torna a condurre la kermesse canora, potrebbe esserci Gerry Scotti, come ha lasciato intendere lui stesso in un video pubblicato sui social.

Nel mondo della televisione italiana, ci sono due nomi che da anni incantano il pubblico con la loro presenza carismatica e il loro talento indiscutibile: Amadeus e Gerry Scotti. Ieri, una foto dei due personaggi ha suscitato grande interesse sui social media. Un'immagine che ha cominciato a circolare in rete ha catturato i due conduttori mentre chiacchieravano seduti al tavolo di un bar. Immediatamente, sono iniziate a diffondersi le prime speculazioni riguardo a un possibile ingresso di Scotti a Sanremo, un obiettivo che il conduttore de 'Lo Show dei Record' non ha mai nascosto di desiderare. La sua grande passione per la musica è ben nota a tutti.

Nelle ultime ore, attraverso un video condiviso sui social media, Gerry Scotti ha fatto intendere che questa opportunità potrebbe concretizzarsi. "Io e Amadeus siamo finiti su tutti i siti solo perché due amici, anche di una certa età, si sono presi un caffè assieme" ha spiegato. Inoltre, Gerry ha mostrato le foto pubblicate sui social e ha aggiunto: "Ho deciso di dirvi la verità. Cosa ci siamo detti? Partiamo da questa foto lui mi dice 'mi sveglio sempre con questo dolorino al braccio', del resto lui è pieno di dolori, si vede anche da come si muove, ma chi non ce l'ha alla nostra età. Qui nella seconda mi sta chiedendo 'quanto hai di colesterolo'? Gli ho detto 180, ma non so se è vero. La terza è troppo facile, lui da buon interista mi ricorda tutte le sconfitte del Milan, ma quest'anno è un'altra cosa". Infine, la frase che ha aperto la possibilità di un suo arrivo a Sanremo: "Ci voleva tanto a chiederlo? A proposito, conoscete un buon albergo a Sanremo che costi il giusto?.

In una recente intervista a FQMagazine, Amadeus ha anticipato che Sanremo 2024 sarà il suo ultimo festival. "Lo dico ufficialmente: questo è il mio ultimo Festival. Cinque di seguito sono tanti. Aver eguagliato Pippo Baudo e Mike Bongiorno è un onore. Se tra qualche anno mi venisse richiesto potrei tornare, in futuro sì ma adesso mi devo fermare. Pure Morandi lo ha condotto con me a 78 anni", ha confermato il conduttore e direttore artistico.