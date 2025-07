Festival di Sanremo, la Rai pensa al futuro e registra i nuovi nomi

Tra il Comune di Sanremo e la Rai l'aria è più tesa che mai, tanto che per l'edizione 2027 iniziano a trapelare diverse ipotesi riguardanti il futuro della manifestazione canora. Il Festival infatti, se non si dovesse raggiungere un accordo, potrebbe lasciare la città dei fiori.

Ecco cosa sta succedendo.

Un Festival itinerante

Le ipotesi sono diverse. La prima è quella di un Festival itinerante: secondo Il Messaggero ogni anno il Festival potrebbe arrivare in una città diversa, attraversando così il Paese. I luoghi nominati dal Messaggero sono, per il momento, Viareggio, la Costiera Amalfitana, Rimini, la Sicilia e la Puglia.

Secondo Fanpage però, l'evento televisivo dell'anno sarà al teatro Ariston fino al 2028.

I nuovi nomi per il Festival

La locandina di Festival della Canzone Italiana di Sanremo

Intanto, su X il profilo Cinguetterai svela che la Rai avrebbe chiesto di registrare nuovi nomi per il Festival, slegandolo dalla cittadina ligure. Stando a quanto riporta il profilo X Cinguetterai infatti, la Rai starebbe registrando nuovi nomi per il Festival. Tra questi, ci sarebbero "Festival Rai della Musica Italiana", "Il Festival della Rai" e "Italian Song Contest Rai". In questo modo, si risolverebbe il problema sul nome della città di Sanremo: se l'evento dovesse cambiare località, non ci sarebbero quindi criticità legate alla sua collocazione.

A riprova di ciò, lo stesso profilo ha anche condiviso gli screenshot di quella che sarebbe la pagina ufficiale dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, dove le proposte risultano al momento in esame.

Ciò non significa necessariamente che il Festival lascerà Sanremo, ma solo che l'azienda stia correndo ai ripari nel caso di questa eventualità.