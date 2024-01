Sanremo 2024, Amadeus annuncia gli ospiti che si esibiranno sulla nave Costa Smeralda

Amadeus prosegue le sue incursioni al TG1, dove da qualche anno svela le anticipazioni più rilevanti riguardo a Sanremo. Il direttore artistico, in questa occasione, ha presentato gli ospiti che si esibiranno a bordo della nave Costa Smeralda dal 6 al 10 febbraio 2024. Quattro artisti animeranno le serate della 74esima edizione della prestigiosa manifestazione canora.

L'annuncio di Amadeus

Durante l'intervista in diretta con il TG1, Amadeus ha chiarito che anche per l'edizione di quest'anno a Sanremo saranno presenti due palchi aggiuntivi, oltre a quello storico dell'Ariston. Queste postazioni saranno posizionate in Piazza Colombo e sulla nave da crociera.

"Come sapete a Sanremo nei miei festival ci sono tre palchi, tutti importanti: l'Ariston dove si svolge la gara e due esterni per coinvolgere tutta la città. Uno a piazza Colombo e l'altro sulla nave da crociera illuminata a festa per cinque serate imperdibili", ha detto Amadeus.

Immediatamente dopo, il direttore artistico ha annunciato i nomi degli artisti che saliranno sul palco della nave Costa Smeralda. Tra di essi figura il rapper italiano Tedua, previsto come ospite sia nella prima che nell'ultima puntata. il 10 febbraio, Tedua avrà al suo fianco "un ospite speciale".

Il 7 febbraio, il palco della nave Costa Smeralda vedrà l'esibizione del rinomato DJ e produttore discografico Bob Sinclair. La terza serata, invece, ospiterà l'artista Bresh. Il 9 febbraio segnerà "il grande ritorno di Gigi D'Agostino".

Chi sono gli ospiti di Sanremo 2024 sulla nave Costa Smeralda

I nomi annunciati da Amadeus sono figure di spicco nel panorama della musica italiana e internazionale. Tedua ha raggiunto un notevole successo quest'anno con l'album La Divina Commedia, che ha ottenuto un doppio disco di platino in soli sei settimane. Otto dei sedici brani presenti nell'album hanno conquistato la top ten della classifica Top Singoli.

Il francese Bob Sinclair è un DJ e produttore di fama internazionale, nonché proprietario della casa discografica Yellow Productions.

Bresh, originario di Genova come Tedua, è un rappresentante di spicco del panorama rap italiano e ha collaborato con i Pinguini Tattici Nucleari nel brano "Nightmares", pubblicato il 29 settembre 2023.

Gigi D'Agostino rappresenta la sorpresa annunciata da Amadeus. Il DJ torinese era lontano dalle scene da circa due anni, a causa di una malattia che aveva annunciato su Instagram nel dicembre 2021. La sua partecipazione al Festival di Sanremo segna il suo ritorno ufficiale, suscitando grande attesa e emozione tra i fan.