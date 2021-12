Gigi D’Agostino ha una grave malattia: “è un dolore costante, non mi dà pace”

Inaspettatamente Gigi D'Agostino ha annunciato di soffrire di una grave malattia: il disc jockey ha scritto un post sui social in cui, anche se non ha specificato il male da cui è stato colpito, ha accennato ai tremendi sintomi che gli causano un dolore costante.

Gigi D'Agostino da alcuni mesi combatte contro questa malattia che sembra non dargli tregua. Il post scritto dal disc jockey sui social racconta la sofferenza che gli procura la patologia che lo ha colpito, la cui natura non è stata rivelata. L'autore di The Mind's Journey, questo il titolo del suo primo disco pubblicato nel 1994, oltre a raccontare i dolorosissimi sintomi ha ringraziato chi gli ha inviato messaggi di auguri perché oggi il producer compie 54 anni, essendo nato il 17 dicembre 1967.

Nella caption del post pubblicato su Facebook e Instagram si legge "Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo... È un dolore costante, non mi da pace... La sofferenza mi consuma e mi ha reso molto debole... ma continuo a lottare. Spero di trovare un po' di sollievo. Grazie per tutti i messaggi di auguri che mi state inviando oggi... Mi trasmettono tanta forza e mi scaldano il cuore".

Tra i tantissimi messaggi di affetto arrivati a D'Agostino dopo la condivisione di questo post, c'è anche quello di Chiara Appendino, l'ex sindaco di Torino ha scritto "Forza, Gigi. Un grande abbraccio".

Gigi D'Agostino è nato a Torino da genitori di origini salernitane, ha Iniziato l'attività di disc jockey nel 1986 nella sua città. Nel 1994 ha iniziato a collaborare con Daniele Gas con il quale ha pubblicato il primo disco: The Mind's Journey, seguito da Experiments Vol. 1, Creative Nature Vol. 1 e Creative Nature Vol. 2. Oltre ad essere un affermato disc jockey, Gigi D'Agostino è stato un conduttore radiofonico. La sua musica dance tra il 1990 e il 2000 ha funzionato da riempipista in tutte le discoteche, e non solo in Italia, tra i suoi brani più famosi ci sono: L'Amour Toujours, The Way, The Riddle, Elisir (your love), Another Way, Star, Bla bla bla, Tanzen, Lo Sbaglio e La Passion.