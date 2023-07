Sanremo 2024: Amadeus annuncia le novità: date, cantanti co-conduttori e una nuova giuria

In questa calda domenica di luglio, l'atmosfera è improvvisamente esplosa con l'annuncio che Amadeus avrebbe fatto una comparsa al TG1 delle 13:30. Da quando il conduttore di Sanremo ha iniziato a svelare le novità della kermesse musicale durante il telegiornale della RAI, i suoi interventi mandano in fibrillazione i fan del festival. Anche questa volta, Amadeus ha soddisfatto le aspettative, annunciando importanti cambiamenti nella conduzione, nel regolamento delle votazioni e ufficializzando le date di Sanremo 2024.

Questa volta, Amadeus non è stato ospite negli studi del TG1, ma ha inviato un videomessaggio. Il conduttore si trova in vacanza in montagna e ha annunciato che il regolamento di Sanremo sarà rivelato domani. Tuttavia, il direttore artistico ha voluto fare un regalo anticipato al pubblico del TG1, svelando alcune primizie. La prima di tutte è la data della kermesse canora: Sanremo si terrà dal 6 al 10 febbraio 2024.

Quest'anno il numero dei cantanti partecipanti sarà di 26, inclusi gli artisti provenienti da Sanremo Giovani. Nell'edizione precedente, sul palco dell'Ariston c'erano 22 artisti nella categoria Big e 6 giovani. Nella prima serata, tutti i 26 cantanti si esibiranno. Tuttavia, mercoledì e giovedì avremo l'opportunità di ascoltare solo 13 canzoni, poiché gli artisti in gara saranno suddivisi in due gruppi.

La grande novità di quest'anno riguarda la co-conduzione dei cantanti. Nella seconda e terza serata, Amadeus sarà affiancato dai tredici artisti che non si esibiscono, i quali presenteranno i loro colleghi che saliranno sul palco dell'Ariston quella sera. Si tratta di un'innovazione che promette di aggiungere un tocco di freschezza e coinvolgimento alla conduzione dello spettacolo. Durante le conferenze stampa giornaliere del 7 e dell'8 febbraio 2024, verrà effettuato un sorteggio pubblico per stabilire l'abbinamento tra gli artisti conduttori e gli artisti che si esibiscono.

Uno dei cambiamenti più significativi riguarda la serata cover del 9 febbraio. In questa edizione, il limite temporale per le cover sarà eliminato. Gli artisti avranno la possibilità di selezionare un brano dal repertorio italiano o straniero pubblicato entro il 31 dicembre 2023 e potranno reinterpretare una canzone del loro repertorio. Durante questa serata, i cantanti saranno affiancati da un artista ospite, ma gli artisti in gara avranno l'opzione di formare un 'sodalizio artistico' in coppia o in un team più ampio per l'occasione e potranno anche decidere di esibirsi senza l'ospite. Le esibizioni della quarta serata avranno un ruolo fondamentale nella competizione e i voti espressi dalle giurie e dal pubblico contribuiranno alla classifica finale.

A Sanremo 2024, la giuria demoscopea scompare e viene sostituita dalla giuria delle radio, che affiancherà il televoto e la giuria della sala stampa, TV e web. Le radio selezionate includeranno sia emittenti nazionali che locali, secondo criteri di rappresentanza dell'intero territorio italiano. Come nelle edizioni precedenti, il peso delle tre giurie avrà una leggerissimo squilibrio a favore del voto popolare. I tre sistemi di votazione avranno una percentuale di peso sul risultato finale così suddivisa: il televoto influirà per il 34%, mentre la giuria della sala stampa, TV e web e la giuria delle radio peseranno entrambe per il 33%.