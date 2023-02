Sanremo 2023, Paola Egonu: "L'Italia è un Paese razzista, le cose stanno così"

Paola Egonu, durante la conferenza stampa di presentazione della terza serata del Festival di Sanremo 2023 che ha avuto luogo nelle ultime ore, ha affermato che "L'Italia è un paese razzista". Ricordiamo che questa sera la pallavolista sarà la co-conduttrice al fianco di Amadeus sul palco dell'Ariston.

"Sì, l'Italia è un Paese razzista. Ma questo non vuol dire che tutti siano razzisti o ignoranti. È un Paese razzista, che però sta migliorando", ha spiegato la Egonu. "Non voglio sembrare polemica o fare la vittima, ma semplicemente dire come stanno le cose."

La pallavolista in seguito ha parlato di un suo eventuale ritorno in Nazionale: "Sto metabolizzando, ma se ci dovesse essere la possibilità sì. Non ho mai abbandonato l'Italia, ho deciso di giocare in Turchia per crescere e poi tornare qui. Avevo detto che non avrei vissuto in Italia col governo Meloni? Non ricordo di averlo detto".

"Non ho mai detto una cosa del genere. Non sono parole mie, come quelle che mi sono state attribuite sui figli, le mie dichiarazioni non sono state riportate fedelmente. Si trattava di una riflessione più ampia che avevo fatto qualche anno fa dopo gli eventi che hanno dato vita in America al movimento Black Lives Matter", ha concluso Paola Egonu.