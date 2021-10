Chi è l'ex fidanzata di Paola Egonu, Katarzyna Skorupa

Paola Egonu, un vero e proprio simbolo della pallavolo femminile italiana, nel 2018 dichiarò di avere una relazione con un'altra atleta, la pallavolista polacca Katarzyna Skorupa. Attualmente le due non stanno più insieme: pare che la loro storia d'amore si sia conclusa in prossimità delle festività natalizie del 2018.

Katarzyna Skorupa, dieci anni più grande della Paola, è una pallavolista polacca che dopo il 2018 ha deciso di tornare in patria e adesso milita nello SKRA di Varsavia. La ragazza gioca nel ruolo di palleggiatrice ed è proprio nella squadra dove gioca in questo momento che ha iniziato la sua carriera.

La Skorupa si è trasferita in Italia nel 2016 e ci è rimasta fino alla fine della stagione del 2018. Prima di approdare nello SKRA di Varsavia, è stata ingaggiata dall'Imoco Volley di Conegliano, con cui ha vinto la Supercoppa italiana 2016 e la Coppa Italia 2016-17 ed è proprio durante questa stagione che ha conosciuto la Egonu.

In una recente intervista, Paola ha voluto mettere a tacere una volta per tutte le indiscrezioni relative al suo orientamento sessuale: "Ho ammesso di amare una donna e tutti a dire: 'ecco, la Egonu è lesbica.' No, non funziona così. Mi ero innamorata di una collega ma non significa che non potrei innamorami di un ragazzo, o di un'altra donna. Non ho niente da nascondere però di base sono fatti miei. Quello che deve interessare è se gioco bene a volley, non con chi dormo."

Paola Egonu ha voluto precisare di essere bisessuale mentre la Skorupa, a proposito della medesima tematica, ha dichiarato: "Ho capito subito che ero lesbica, anche se non è stato facile. Non c'era accesso universale a Internet, così tante informazioni disponibili, campagne per le persone LGBT, per non parlare dell'educazione sessuale. L'omofobia si nutre di ignoranza e paura. Il problema è alla radice. Sfortunatamente, nella maggior parte dei casi, i genitori omofobi crescono bambini omofobi che ridicolizzano e maltrattano i loro coetanei a scuola."