Sanremo 2023, l'offerta digitale della Rai: da Fedez a Fiorello a Valerio Lundini

Sarà un'offerta digitale senza precedenti quella proposta dalla RAI sulle piattaforme RaiPlay, RaiPlay Sound e sui propri profili social in occasione del prossimo Festival di Sanremo. Ecco i dettagli di quello che sarà disponibile.

Su RaiPlay sarà possibile guardare la diretta streaming di Sanremo 2023 su Rai1, disponibile in versione LIS e anche in formato 4K (per le Smart TV abilitate); oppure scegliere l'opzione aggiuntiva Radio2 Visual per seguire il Festival dal backstage dell'Ariston con Ema Stokholma, Gino Castaldo e le incursioni di Valerio Lundini.

E già durante la diretta, su RaiPlay saranno disponibili i contenuti on demand Sanremo 2023: le clip di tutte le esibizioni dei cantanti, gli interventi degli ospiti e tutti i momenti più emozionanti da rivedere in tempo reale, e le puntate integrali delle 5 serate pubblicate pochi minuti dopo la conclusione. Su RaiPlay sarà disponibile in esclusiva la versione estesa di Muschio Selvaggio da Sanremo, in piattaforma dal 7 all'11 febbraio: 5 puntate della durata di 40 minuti in cui Fedez e Luis Sal incontreranno tanti protagonisti del Festival. L'offerta Sanremo 2023 su RaiPlay includerà inoltre programmi correlati come l'aftershow "VivaRai2...VivaSanremo!" con Rosario Fiorello, "Radio 2 Speciale Sanremo" con Valerio Lundini, il "PrimaFestival" con Andrea Delogu e tanti contenuti esclusivi dedicati alla kermesse e disponibili solo in piattaforma, tra cui quelli delle Teche Rai.

Inoltre, dal 6 al 12 febbraio saranno trasmesse in esclusiva su RaiPlay le dirette delle conferenze stampa ufficiali del Festival, a cura dell'Ufficio Stampa Rai. In un'ottica di accessibilità, le puntate e le clip on demand del Festival di Sanremo saranno pubblicate su RaiPlay anche in versione LIS e con audiodescrizione.

Su RaiPlay Sound il pubblico potrà invece ascoltare il Festival in diretta su Rai Radio2: le canzoni, le interviste a caldo di Gino Castaldo ed Ema Stokholma, la comicità di Valerio Lundini e tanti altri momenti raccontati in tempo reale dall'Ariston. Inoltre, tutte le canzoni in gara, i duetti, i momenti di intrattenimento saranno disponibili su RaiPlay Sound in modalità audio on demand.

Ad arricchire l'offerta RaiPlay Sound saranno due podcast original: a partire dal 7 febbraio, ogni giorno saranno disponibili le puntate di "Muschio Selvaggio da Sanremo", con Fedez e Luis Sal in compagnia dei protagonisti del Festival; e di "Caffè Sanremo" con Gino Castaldo, per scoprire tutti gli aggiornamenti dal dietro le quinte dell'Ariston.

Infine, l'offerta RaiPlay Sound include anche una selezione di playlist tematiche con le puntate dei programmi dell'archivio Radio Rai dedicati alla Kermesse, da Radio Techetè a Pezzi da 90: interviste, brani, raccolte di voci e suoni per raccontare oltre settant'anni di Festival.

Sui social l'edizione 2023 del Festival di Sanremo si annuncia come la più pervasiva di sempre e per questo RAI ha ampliato la propria offerta con il profilo ufficiale @sanremorai su TikTok, inaugurato pochi giorni fa dal Direttore Artistico Amadeus: una divertente finestra aggiuntiva con tanti contenuti specifici per la Gen Z. E ormai da giorni video, foto, meme e contenuti extra vengono pubblicati anche sui profili RAI presenti su Instagram, Facebook e Twitter: oltre agli account ufficiali SanremoRai, il racconto social del più grande evento mediatico nazionale ha già avuto inizio anche sui profili Rai1, RaiPlay, Rai Radio2, Rai Ufficiale, Ufficio Stampa Rai, RaiPlay Sound, RaiNews24 e Rai Pubblica Utilità.