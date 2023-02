Sanremo 2023, Muschio Selvaggio con Fedez e Luis Sal dal 7 febbraio su Rai 2

Ora è arrivata l'ufficialità, Muschio Selvaggio andrà in onda su Rai 2 durante la settimana di Sanremo 2023. Il podcast, condotto ed ideato da Fedez e Luis Sal, verrà trasmesso da Rai 2 per 15 minuti alle 18:45 tutti i giorni, dal 7 all'11 febbraio.

La notizia è stata confermata dalla Rai attraverso l'account Twitter di Rai 2, Muschio Selvaggio si trasferisce a Sanremo per seguire dal vivo la kermesse musicale più attesa dell'anno, il Festival di Sanremo. In collaborazione con le direzioni Intrattenimento Day Time e Rai Play e Digital, il podcast andrà in onda per la prima volta in televisione, in esclusiva su RAI 2.

La puntata, nella versione integrale da 40 minuti circa, sarà poi disponibile sulle piattaforme di streaming Rai, RaiPlay e RaiPlay Sound, a partire dalle ore 19:00. I due conduttori cureranno la striscia quotidiana, al tavolo di Muschio Selvaggio si alterneranno ogni giorno ospiti diversi per raccontare il Festival, i retroscena e le sue innumerevoli curiosità.

L'arrivo di Muschio Selvaggio alla Rai segna la pace definitiva tra l'azienda di Viale Mazzini e il marito di Chiara Ferragni, co-conduttrice della prima serata e di quella finale della kermesse canora. Nel 2021, Fedez sul palco del Concertone del Primo Maggio attaccò la Lega e le frasi omofobe degli esponenti del partito di Matteo Salvini. Subito dopo iniziò una querelle tra le parti che ora sembra definitivamente terminata.