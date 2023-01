Fedez batte il Codacons: "Col caz*o che vi pago", l'associazione costretta a pagare le spese legali

Fedez batte il Codacons e per il rapper è un momento di grande goduria, come se avesse vinto un Oscar. Il cantante milanese ha dato il grande annuncio su Instagram. Tra il marito di Chiara Ferragni e l'Associazione dei Consumatori, da anni è in atto una battaglia a suon di carta bollata.

Un amore mai sbocciato quello tra Fedez ed il Codacons, l'Associazione dei Consumatori negli ultimi anni ha portato più volte in tribunale il rapper. Nell'estate del 2021, quella in cui nelle radio impazzava Mille, il Codacons presentò un esposto all'Antitrust per il presunto product placement non segnalato della Coca-Cola nel video in cui compariva il trio delle meraviglie formato da Achille Lauro, Orietta Berti e Fedez.

In piena pandemia, durante la raccolta fondi organizzata da Chiara Ferragni ed il marito a favore dei lavoratori dello spettacolo, sui Ferragnez era piovuta un'altra denuncia dell'Associazione. Il Codacons aveva chiesto il sequestro dei 5 milioni di euro ottenuti. A luglio dello stesso anno ,Fedez aveva deciso di denunciare il Codacons per stalking giudiziario.

Oggi Fedez si è aggiudicato uno di questi set: "Vi ricordate quando il Codacons mi aveva querelato e denunciato e chiesto un risarcimento danni di oltre un milione di euro? - annuncia Fedez ai suoi followers - Ecco il tribunale ha detto: 'Chiedete un milione di euro a Federico? Col caz*o'. Li ha condannati anche a risarcire le spese legali, 20mila euro".

Il rapper, incontenibile ha improvvisato un discorso di accettazione del premio, considerandolo il suo Oscar personale: "Grazie Codacons, vorrei ringraziare i miei genitori che mi hanno supportato, mia moglie, i miei legali, è come se fosse la premiazione di un Oscar per me, figo".

Dopo la sentrenza l'Associazione ha emesso un comunicato: Anche il Codacons commenta prontamente la sentenza: "Il Codacons rispetta come sempre le decisioni della magistratura, non solo quando sono favorevoli alle sue azioni giudiziarie". E poi: "Questa sentenza rende ancora più evidente la necessità di intervenire con urgenza, così come richiesto anche da una recente interpellanza parlamentare, per assicurare l'uniformità di giudizio in tema di diffamazione, allo scopo di evitare che a personaggi famosi come Fedez sia consentito insultare liberamente e impunemente il prossimo in quanto considerato dal tribunale 'aduso alle provocazioni', mentre il Codacons (forse perché considerato più serio di Fedez?) viene rinviato a giudizio per aver definito il rapper 'ciuccio'".