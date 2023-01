Sanremo 2023: Chiara Ferragni dona il suo cachet all’associazione D.I.RE.

Il cachet di Chiara Ferragni per Sanremo 2023 andrà in beneficenza: l'imprenditrice digitale lo donerà all'associazione D.I.RE.

Chiara Ferragni darà il cachet che riceverà per la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023 in beneficenza, in particolare all'associazione D.I.RE., la rete nazionale che combatte la violenza sulle donne. La notizia è stata data dall'imprenditrice digitale nel corso di una conferenza stampa, il compenso non è stato rivelato.

Chiara Ferragni, ha confermato il suo impegno a favore dell'associazione Donne in Rete contro la violenza attraverso un video pubblicato nelle sue storie di Instagram. La moglie di Fedez, indossando una maglietta con la scritta Girls supporting Girls, ha detto: "Sono fiera di annunciare che ho devoluto l'intero compenso della mia partecipazione al Festival di Sanremo all'associazione D.i.RE. In Italia, oggi più che mai, c'è bisogno di parlare e di fare qualcosa di concreto contro la violenza maschile sulle donne. Per questo ho scelto di supportare D.i.RE un'associazione italiana che gestisce oltre 100 centri antiviolenza e più di 60 case rifugio in tutta Italia".

La notizia è stata commentata con entusiasmo da Antonella Veltri, presidente della rete D.I.RE. "Sono lieta di avviare la collaborazione tra l'associazione nazionale D.i.Re e Chiara FERRAGNI, certa che prevenire e contrastare il fenomeno pervasivo della violenza maschile alle donne richiede azioni concertate e di rete, condivise tra tutte e tutti coloro i quali convergono nel considerare il fenomeno una violazione dei diritti umani. La collaborazione e il progetto pilota offriranno la possibilità di conoscere e riconoscere la violenza maschile alle donne a un pubblico ampio e variegato e allo stesso tempo favorirà il percorso di uscita dalla violenza a tante donne offrendo loro la possibilità di costruire il futuro in autonomia".

Selvaggia Lucarelli, impegnata da anni in una faida personale contro i Ferraggnez, a proposito della decisione di Chiara, ha scritto, tra l'altro: "Ovviamente, puntuale come ogni sua mossa mirata a lucidare la reputazione, il suo cachet di Sanremo andrà in beneficenza. Naturalmente scelta non fatta in silenzio, ma annunciata in una apposita conferenza stampa"