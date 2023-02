Sanremo 2023, la classifica generale dopo la seconda serata: Marco Mengoni è ancora in testa

Marco Mengoni è in testa alla classifica generale del Festival di Sanremo 2023 dopo la seconda serata, quando sono stati ascoltati tutti gli artisti in gara. Alle sue spalle Colapesce Dimartino e Madame. Quest'anno i primi cinque si contenderanno la finalissima. Stasera entra in gioco il pubblico da casa, i 28 big saranno votati dalla giuria demoscopica (50%), e dal pubblico a casa tramite televoto (50%). La classifica parziale di stasera si sommerà a quella delle due serate precedenti.

La classifica generale parziale dopo la seconda serata

Le Top Five

Marco Mengoni - "Due vite"

Colapesce Dimartino - "Splash"

Madame - "Il bene nel male"

Tananai - "Tango"

Elodie - "Due"

Le Altre posizioni

Coma_Cose - "L'addio"

Lazza - "Cenere"

Giorgia - "Parole dette male"

Rosa Chemical - "Made in Italy"

Ultimo - "Alba"

Leo Gassmann - "Terzo cuore"

Mara Sattei - "Duemilaminuti"

Colla Zio - "Non mi va"

Paola & Chiara - "Furore"

I Cugini di Campagna - "Lettera 22"

Levante - "Vivo"

Mr. Rain - "Supereroi"

Articolo 31 - "Un bel viaggio"

Gianluca Grignani - "Quando ti manca il fiato"

Ariete - "Mare di guai"

Modà - "Lasciami"

Gianmaria - "Mostro"

Olly - "Polvere"

LDA - "Se poi domani"

Will - "Stupido"

Anna Oxa - "Sali (Canto dell'anima)"

Shari - "Egoista"

Sethu - "Cause perse"

La seconda serata, qui trovate il nostro approfondimento, è stata caratterizzata dallo show di Fedez che ha stracciato la foto del ministro Galeazzo Bignami con la divisa nazista e nello stesso tempo ha 'scagionato' la Rai che non conosceva il testo della canzone.

Sul palco dell'Ariston si sono esibiti, come ospiti, il trio composto da Al Bano, Morandi e Massimo Ranieri, i Black Eyed Peas e il comico Angelo Duro.