Sanremo 2023: Chiara Ferragni aprirà e chiuderà il Festival

Chiara Ferragni sarà la co-conduttrice di Sanremo 2023; all'imprenditrice digitale andrà il compito di aprire e chiudere la prossima edizione del Festival della Canzone Italiana.

A ufficializzare la notizia è stata la stessa Chiara Ferragni che, attraverso il suo profilo Instagram, ha pubblicato una fotografia in compagnia di Amadeus.

L'imprenditrice digitale ha scritto: "Grazie ad Amadeus per avermi voluto al suo fianco per aprire e chiudere Sanremo 2023".

Il post ha immediatamente fatto il pieno di like e commenti.

La 73esima edizione della kermesse canora sarà in onda dal 7 febbraio all'11 febbraio sugli schermi della Rai.

Amadeus sarà, per il quarto anno consecutivo, alla guida del Festival di Sanremo, una conferma meritatissima per il conduttore che negli ultimi anni, grazie alla selezione dei brani in gara, è riuscito ad avvicinare alla kermesse canora anche il pubblico giovanile.