Sanremo 2021, Fedez evita la squalifica per un soffio: cosa è successo

Fedez ha evitato per un pelo la squalifica da Sanremo 2021, dove alla fine riuscirà a presentare il brano in coppia con Francesca Michielin: ecco cosa è successo.

Fedez ha evitato la squalifica da Sanremo 2021: a confermarlo è una nota ufficiale diramata in serata dall'organizzazione della kermesse, nonostante le proteste del Codacons, che aveva minacciato di denunciare la RAI in procura se non avesse escluso il brano dalla gara.

Come si legge nel comunicato: "A seguito del video postato su Instagram da Fedez nella giornata del 30 gennaio scorso, contenente alcuni secondi del brano presentato insieme a Francesca Michielin, in gara per il Festival sezione Big, l'Organizzazione del Festival e la Direzione Artistica di Sanremo 2021, pur esprimendo serio biasimo per l'accaduto, non ritengono di dover prendere alcun provvedimento in merito. La durata dell'interpretazione nel video - postato e successivamente cancellato dall'artista - risulta infatti essere estremamente ridotta e tale da non svelare di per sè il brano, che non puo' considerarsi diffuso e che mantiene quindi la caratteristica di novità richiesta dal regolamento della manifestazione".

Cosa è successo

Il problema è nato da un video su Instagram in cui Fedez faceva ascoltare al figlio Leone un piccolo estratto del brano Chiamami per nome, che presenterà a Sanremo in coppia con Francesca Michielin.

Nonostante la durata brevissima della clip - subito rimossa - il caso ha generato un bel po' di "rumore" in rete, tanto che la RAI e la direzione del Festival hanno chiesto qualche giorno di tempo per analizzare il caso e prendere una decisione.

Nel mentre si è inserito anche il Codacons, che ha tuonato contro Fedez chiedendo l'esclusione immediata del brano dalla kermesse, pena una denuncia contro la RAI nelle sedi opportune. Minaccia che non sembra aver sortito gli effetti sperati.