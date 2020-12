Sanremo 2021, Amadeus "Morgan ha detto cose non vere"

La polemica legata a Sanremo 2021 tra Amadeus e Morgan non si placa: questa volta è il direttore artistico del festival a gettare benzina sul fuoco accusando l'ex frontman dei Bluevertigo di essere un bugiardo.

È stata una settima ricca di astio tra Morgan e Amadeus iniziata con l'esclusione del cantante dal Festival di Sanremo per "scelta artistica". Subito dopo la notizia Morgan aveva accusato duramente il conduttore definendolo bugiardo e attaccandolo pubblicamente e privatamente, cosa che aveva portato all'esclusione di Morgan dalla giuria di Sanremo Giovani.

Dopo qualche giorno di silenzio Amadeus ha deciso di rispondere punto per punto a Morgan e ha voluto precisare in primo luogo che non aveva mai garantito un posto al cantante: "Morgan ha detto tante cose non vere. Non gli ho promesso un posto dei 26 big, gli ho solo detto di mandare, se ce l'aveva, un brano da sottopormi. A lui come a tanti altri. Me ne ha mandati cinque. Ho ritenuto che non fossero giusti per il mio Festival".

Morgan era arrivato a parlare addirittura di mobbing ma per Amadeus l'ex frontaman dei Bluvertigo sta facendo i capricci perché Bugo è stato scelto e lui no: "Mi ha mandato degli insulti in privato che meglio far finta di niente. Peccato, perché a parlare di musica è bravissimo, ma poi il dato di fatto è che si arrabbia con tutti. Per me si è alterato solo perché ho chiamato Bugo. Ma il brano di Cristian è molto bello. Se avessi voluto fare un po' di casino li avrei chiamati entrambi".

Il direttore artistico è stato accusato d'incompetenza da Morgan che su Instagram ha scritto "non sa cosa è un Do Maggiore". Amadeus gli ha risposto "Non sono d'accordo. Un direttore artistico deve sapere cosa può funzionare e cosa no a prescindere dalla tecnica. Un direttore artistico ha una visione personale del suo Festival e sceglie seguendo i suoi criteri. E comunque non sempre un grande allenatore è stato un grande giocatore. Guarda Mourinho".