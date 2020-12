Sanremo Giovani: Morgan espulso dalla giuria a un'ora dalla finale

Morgan è stato espulso dalla giuria di Sanremo Giovani: è con una dichiarazione ufficiale che la RAI, a un'ora dalla diretta della finale, ha annunciato l'ennesimo colpo di scena nella complicata relazione tra il Festival e il cantautore.

"In seguito al comportamento inaccettabile di Marco Castoldi in arte Morgan, espresso con dichiarazioni offensive pubbliche e private, il direttore artistico Amadeus e l'Organizzazione del Festival, con una decisione molto sofferta, hanno disposto l'esclusione dell'artista dalla Giuria Televisiva di Sanremo Giovani. Tutto ciò al fine di salvaguardare la sostanziale correttezza della gara, propedeutica alla selezione degli artisti delle Nuove Proposte di Sanremo 2021. In base al regolamento le votazioni saranno da ritenersi comunque valide in quanto rimodulate su 3 invece che su 4 giurati". Con questa motivazione gli organizzatori del Festival di Sanremo hanno deciso di chiudere, almeno per il momento, ogni rapporto ancora in vigore con Marco Castoldi, in arte Morgan, che, all'annuncio della propria esclusione da Sanremo 2021, non le aveva certo mandate a dire, in primis al direttore artistico Amadeus.

Da quel che si dice, però, le motivazioni alla base dell'ennesimo litigio sarebbero altre e avrebbero un nome ben preciso: Bugo. Dalle prime indiscrezioni su Sanremo 2021, infatti, tra i nomi dei Big dovrebbe figurare proprio quello di Cristian Bugatti, protagonista assoluto dell'edizione 2020 proprio insieme a Morgan ma non (o almeno non solo) per meriti artistici.