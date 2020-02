Sanremo 2020, Roberto Benigni: quanto durerà il suo intervento "forte"?

Roberto Benigni sarà ospite stasera a Sanremo 2020 ma quanto durerà il suo intervento? 40 minuti circa, in base a quanto comunicato oggi in conferenza stampa da Amadeus.

Come mai la questione tempo è diventata fondamentale al Festival di Sanremo 2020? Perchè le due serate precedenti sono finite troppo tardi ma soprattutto perchè molti artisti in gara sono stati costretti dalla scaletta a esibirsi ben oltre dopo la mezzanotte. Amadeus, però, ha assicurato che oggi e nelle due prossime serate si farà il possibile per non sforare, dando anche, se necessario, meno spazio agli ospiti. Unica eccezione: Roberto Benigni, che avrà a disposizione ben 40 minuti.

Roberto Benigni: le apparizioni in TV più folli

L'occasione però è di quelle speciali, perchè si tratta di un artista che il mondo intero invidia all'Italia e perchè, come il conduttore del Festival ha ribadito in conferenza stampa, Roberto Benigni porterà all'Ariston un intervento "molto forte, sarà indimenticabile". Quali temi affronterà? A nessuno è dato conoscerli, neppure ad Amadeus, anche se ha fornito qualche indizio: "Sono onorato della sua presenza. Gli ho detto 'Roberto, non voglio sapere cosa farai'. Mi ha semplicemente detto che il suo intervento sarà legato all'amore, la cosa più importante che ci sia".

Sanremo 2020: la scaletta della terza serata