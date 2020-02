Sanremo 2020, paura per Diletta Leotta: un uomo fa irruzione nel suo hotel

Piccola disavventura notturna per Diletta Leotta, alla reception dell'Albergo un uomo, in stato confusionale, pretendeva di essere il suo fidanzato.

Piccoli Brividi per Diletta Leotta a Sanremo 2020, un uomo voleva irrompere nella sua stanza spacciandosi per il suo fidanzato, e invece è finito in psichiatria.

Lo abbiamo detto, la bellezza di Diletta Leotta ha fatto impazzire il web e ha fatto perdere la testa a molti tifosi di calcio. La conferma arriva dalla città ligure dove un uomo ha finto di essere il fidanzato della conduttrice sportiva. "Sono il fidanzato di Diletta Leotta, lasciatemi passare", ha urlato al personale dell'Hotel. L'uomo, in chiaro stato di confusione mentale, ha fatto irruzione nell'albergo all'una di notte, sostenendo di aver diritto ad andare nella stanza di Diletta, in quanto era il suo fidanzato.

Il personale dell'Hotel, che in questo periodo è abituato ad ogni tipo di eccentricità, ha capito che l'uomo non ci stava tanto con la testa e ha chiamato la polizia. Il falso fidanzato, poi identificato come un romano di 52 anni, è stato ricoverato in psichiatria. Poteva andargli peggio e trovarsi faccia a faccia con il vero fidanzato della Leotta, Daniele Scardina, detto King Toretto, di professione pugile.

Passata la paura, Diletta Leotta stasera è tornata sul palco dell'Ariston per condurre Sanremo 2020 insieme ad Amadeus insieme alla giornalista Rula Jebreal.