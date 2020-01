Sanremo 2020: Monica Bellucci non sarà al Festival

Monica Bellucci ha confermato in via ufficiale che non sarà al Festival di Sanremo 2020 condotto da Amadeus: ecco per quali motivi.

Monica Bellucci non sarà a Sanremo 2020: lo ha confermato lei stessa tramite il suo ufficio stampa, spiegando che i motivi per i quali rinuncia al Festival riguardano "cause maggiori".

Non c'è una motivazione precisa, quindi, nell'improvviso forfait di Monica Bellucci al Festival di Sanremo 2020, ma è una rinuncia che arriva pochi giorni dopo le polemiche per le dichiarazioni di Amadeus in conferenza stampa, giudicate sessiste: "Il signor Amadeus ed io ci siamo incontrati mesi fa ipotizzando un progetto insieme" - spiega la modella e attrice - "Purtroppo per cause maggiori non siamo riusciti nel nostro fine. Auguro un bel Festival a lui e al suo team e spero in un'altra possibilità nel futuro"

Venezia 2016: Monica Belluci posa al photocall di On the Milky Road

Da oggi quindi le donne del Festival di Sanremo 2020 perdono uno dei nomi di punta, Monica Bellucci era uno dei personaggi più attesi ma non è l'unica ad aver dato forfait negli ultimi giorni: anche il rapper Salmo, atteso come ospite per la prima serata della kermesse, ha rinunciato, spiegando in un video che sul palco dell'Ariston si sentirebbe "a disagio".