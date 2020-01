Sanremo 2020, Michelle Hunziker ad Amadeus: "Certe parole pesanti come macigni" (VIDEO)

Sanremo 2020 e Amadeus ancora nell'occhio del ciclone: oggi è stata Michelle Hunziker, con un video su Instagram, a rinfocolare le polemiche legate alle parole spese dal conduttore su Francesca Sofia Novello in conferenza stampa.

Quel passo indietro annoverato tra le qualità della Novello da Amadeus, direttore artistico del Festival di Sanremo 2020, continua a far discutere e, se ieri una lettera firmata da 29 parlamentari chiedeva le scuse pubbliche del conduttore, oggi è Michelle Hunziker a bacchettarlo pubblicamente via social. "In questi giorni devo dire che ho osservato incredula quello che sta accadendo. Poi ho pensato che sono anni che in tanti stiamo battagliando in tantissimi, con grande fatica, in tutto il mondo per riuscire a invertire una cultura profondamente sbagliata che riguarda proprio il mondo delle donne": queste le prime parole della conduttrice nel video, e, a scanso di equivoci, c'è quell'hashtag "Sanremo 2020" a spiegare ancora meglio a cosa ci sia stia riferendo.

"Sarebbe stato veramente bello vedere che un appuntamento mediatico così importante come il festival di Sanremo avesse una particolare sensibilità le donne. E invece no. Cioè, quello che dovrebbe essere naturale, per chi ha in mano il Festival della canzone italiana, non lo è. E proprio nel 70mo compleanno del festival di Sanremo non hanno prestato attenzione e sensibilità verso un tema così importante: il nostro futuro. Anche perché certe parole, dette con superficialità, possono diventare pesanti come macigni, soprattutto se dette in una conferenza stampa davanti a tutto il Paese".

Non sono bastati, dunque, i chiarimenti di Amadeus, che, in una dichiarazione, ha spiegato come il senso delle sue parole sia stato frainteso. Così, mentre già si vocifera che la defezione di Monica Bellucci possa essere legata anche a quel "passo indietro", mentre Salmo ha fatto sapere che non ci sarà, mentre in tanti si sono mobilitati per chiedere l'espulsione dalla gara del rapper Junior Cally, il 70mo Festival della canzone italiana si prepara ad alzare il sipario, il prossimo 4 febbraio, in un clima più elettrico che mai.