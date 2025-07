Like a Star, stasera la finale del talent show di Amadeus su Nove: chi vincerà i 50.000 euro?

Ultima chiamata per Like a Star, il talent show musicale con Amadeus arriva alla sua finalissima questa sera, mercoledì 2 luglio, alle 21.30 su Nove e in streaming su Discovery+. Tra travestimenti pop, esibizioni iconiche e giudizi fuori dagli schemi, il programma si prepara a eleggere il suo primo vincitore. E, chissà, forse anche a salutare per l'ultima volta il pubblico.

Il regolamento della finale: nove in gara, uno solo sul podio

Il meccanismo dell'ultima puntata è semplice ma con qualche sorpresa: ai sette finalisti già noti si aggiungeranno due concorrenti ripescati tra gli eliminati, selezionati in apertura di serata. In palio c'è un premio da 50.000 euro e la gloria di essere incoronati star della prima edizione.

Dopo il ripescaggio, i nove finalisti si esibiranno due volte: prima in gruppo, poi con una performance solista. Il verdetto spetterà a giuria e pubblico, che selezioneranno i tre nomi per la supersfida finale. Da lì uscirà il vincitore assoluto di Like a Star.

I finalisti in gara e la giuria di Like a Star

Ma chi sono i concorrenti rimasti in gara? A contendersi il titolo troviamo: Adolfo (Mina), Alice (Christina Aguilera), Antonello (Freddie Mercury), Alessia (Beyoncé), Rosy (Céline Dion), Valentino (Lucio Dalla) e Sol (Ariana Grande). Gli altri due finalisti verranno scelti tra i team Vasco, Celentano, Amoroso, Jackson, Whitney e Bon Jovi.

Al banco dei giudici, ancora una volta, ci sono Elio con il suo sarcasmo surreale, Serena Brancale e tutta la provocazione di Rosa Chemical che, ormai è confermato, sarà tra i concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle.

E Amadeus? Dopo il Nove, aria di trasloco

Amadeus

Dopo l'addio alla Rai, per Amadeus questo show doveva essere il trampolino di lancio sul Nove. Ma con ascolti fermi al 3% e un format che ha fatto discutere per le tante - forse troppe - somiglianze con il Tale e Quale Show di Carlo Conti, la scommessa è rimasta a metà. Ora si vocifera di un possibile approdo a Mediaset: l'8 luglio la presentazione dei nuovi palinsesti potrebbe svelare tutto.