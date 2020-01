Sanremo 2020, Amadeus sulle accuse di sessismo: "Frainteso, mi dispiace"

Amadeus non ci sta e, a chi lo accusa di sessismo per quanto detto nella conferenza stampa di Sanremo 2020, risponde che le sue parole sono state fraintese.

Dopo il post apparso stamattina sul profilo Instagram, la risposta, vera e articolata, è arrivata attraverso l'ANSA intorno alle 16:00 ed è stata un modo per ribadire quanto già apparso chiaro dal suo profilo social: è stato interpretato male. "Mi dispiace che sia stata interpretata malevolmente la mia frase, sono stato frainteso". La polemica, ve l'abbiamo raccontato, è legata alla frase rivolta a Francesca Sofia Novello, modella (che poi nella vita è anche la fidanzata di Valentino Rossi) che sarà al Festival di Sanremo 2020 come co-conduttrice. "Questa ragazza molto bella, sappiamo essere la fidanzata di un grande, Valentino Rossi, ma è stata scelta da me perché vedevo, intanto la bellezza, ma anche la capacità di stare vicino ad un grande uomo, stando un passo indietro".

Certo, ammetterà Amadeus che ci si sarebbe dovuti sforzare parecchio in questo caso per capire cosa effettivamente quelle parole volevano significare. Cioè questo: "Quel 'passo indietro si riferiva alla scelta di Francesca di stare fuori da riflettori che inevitabilmente sono puntati su un campione come Valentino. Un'altra ragazza avrebbe forse potuto 'cavalcare' tanta popolarità e invece Francesca ha scelto di essere più discreta, di rimanere più defilata. Tra l'altro Francesca stessa mi ha ringraziato, dicendomi che è proprio così: 'Ama, sembra che tu mi conosca da anni'. Anche lei è rimasta stupita della polemica". Soprattutto, il conduttore del prossimo Festival della canzone italiana ci tiene a sottolineare come avrebbe detto esattamente lo stesso di un uomo.

