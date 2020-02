Sanremo 2020, Francesca Sofia Novello: “le donne sono state le prime a bullizzarmi”

Francesca Sofia Novello a Sanremo 2020 accusa le altre donne: in conferenza stampa la modella sostiene che contro di lei sono stati usati termini maschilisti ed elogia lo spirito femminista di Rula Jebreal, la sola che le abbia fatto sentire la propria solidarietà in un momento così delicato.

Nella conferenza stampa di presentazione della quarta serata del Festival di Sanremo 2020 Francesca Sofia Novello è tornata sulla polemica che l'ha vista protagonista. La modella parlando del famoso 'passo indietro' ha detto che stasera il campione Valentino Rossi, suo compagno nella vita, non sarà all'Ariston. "Io voglio salire sul palco come Francesca Sofia Novello" ha affermato con forza.

Francesca ha parlato però delle: "tante donne mi hanno bullizzata facendo del maschilismo nei miei confronti, la cosa che andava fatta era un'altra non attaccare me".

Poi la Novello ha speso parole di stima nei confronti di Rula Jebreal: "mi ha detto te ne devi fregare, non devi dimostrare niente a nessuno". Questa forza della giornalista Francesca l'ha avvertita anche sul palco: "ho sentito il suo voler essere una donna che sta dalla parte delle donne".

