Sanremo 2020: Albano e Romina ospiti della prima serata

Albano e Romina tornano a Sanremo 2020 come ospiti della prima serata: dopo un tira e molla mediatico durato diversi giorni dunque, la storica coppia della musica italiana si ricompone e non per un medley di successi passati, o almeno non solo.

Dopo 25 anni dall'ultima registrazione in duetto, domani 4 febbraio, al teatro Ariston, Albano e Romina Power saliranno sul palco del Festival di Sanremo 2020 per presentare il nuovo singolo intitolato "Raccogli l'attimo", che uscirà su tutte le piattaforme digitali e in radio dal 5 febbraio 2020. L'ultima registrazione in duetto della coppia musicale più famosa e amata in tutto il mondo risale proprio a 25 anni fa: era il 1995 e usciva l'album "Emozionale".

"Raccogli l'attimo", che è anche il titolo dell'intero album, che verrà pubblicato il 7 febbraio 2020 in tutti i gli stores digitali, è la canzone scritta a quattro mani da Cristiano Malgioglio e Romina, con musica di Albano, e doveva segnare il ritorno in gara nella kermesse canora più famosa d'Italia. Sembra, però, che sia stata proprio la Power a preferire un'altra formula per essere presente su quel palco che tanto le ha regalato: al bando lo stress della competizione, come era già successo nel 2015, Albano e Romina saranno "solo" gli ospiti d'onore della prima serata.