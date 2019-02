Sanremo 2019: la scaletta della terza serata

Marica Lancellotti

Il Festival di Sanremo 2019 torna stasera, 7 febbraio, su Rai1: ecco la scaletta della terza serata con le esibizioni dei restanti 12 artisti in gara. Sarà l'occasione giusta per conoscere anche una prima classifica più indicativa dei 24 cantanti. Se la prima puntata aveva mostrato il giudizio provvisorio della giuria demoscopica e la seconda ha reso nota la classifica provvisoria della sala stampa, stasera sarà la volta di una classifica provvisoria ma più indicativa delle precedenti, che tien conto in maniera congiunta del Televoto, del parere della giuria demoscopica e di quello dei giornalisti. La giuria d'onore, invece, voterà solo a partire dalla quarta serata.

Intanto, ecco nell'ordine i cantanti pronti a salire tra poche ore sul palco dell'Ariston:

Mahmood, Soldi

Enrico Nigiotti, Nonno Hollywood

Anna Tatangelo, Le nostre anime di notte

Ultimo, I tuoi particolari

Francesco Renga, Aspetto che torni

Irama, La ragazza dal cuore di latta

Patty Pravo e Briga, Un po' come la vita

Simone Cristicchi, Abbi cura di me

Boomdabash, Per un milione

Motta, Dov'è l'Italia

Zen Circus, L'amore è una dittatura

Nino D'Angelo e Livio Cori, Un'altra luce

Tantissimi gli ospiti, tutti italiani, anche stasera. Si comincia con Antonello Venditti e si prosegue con Alessandra Amoroso, Raf, Umberto Tozzi e Ornella Vanoni. Tra gli ospiti "non canori" ci saranno Fabio Rovazzi, protagonista, insieme a Pippo Baudo, dell'ultima edizione di Sanremo giovani, Paolo Cevoli e Serena Rossi, che dovrebbe omaggiare Mia Martini sul palco dell'Ariston cantando Almeno tu nell'universo.

